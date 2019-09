02.09.2019 h 08:10 commenti

Prato dice grazie al vescovo Agostinelli che lascia la diocesi. Biffoni: "Sarà cittadino onorario"

L'annuncio del sindaco durante la messa celebrata in Duomo a pochi giorni dall'arrivo del successore di monsignor Franco. Il prelato commosso nel congedo dalla città dopo sette anni di episcopato

Diventerà cittadino onorario di Prato monsignor Franco Agostinelli, che ieri domenica 1 settembre ha salutato la diocesi e la città di Prato con queste parole: "Ringrazio tutti voi, abbiamo stretto legami di amicizia che mi porterò dietro. Ora si tratta di voltare pagina: cambiano i volti, i ruoli, ma la nostra Chiesa rimane".

Nella cattedrale di Santo Stefano la comunità ecclesiale si è stretta attorno al vescovo che ha guidato la Chiesa pratese negli ultimi sette anni e che adesso si appresta a consegnare il pastorale al successore monsignor Giovanni Nerbini. Il passaggio di testimone avverrà sabato prossimo, 7 settembre.

La messa di saluto del vescovo è stata concelebrata da sessanta sacerdoti diocesani e dieci diaconi. Presente anche il vescovo emerito di Lucca Italo Castellani, amico fraterno di Agostinelli e suo compagno di seminario ad Arezzo. Davvero tanti i fedeli che hanno affollato la cattedrale in rappresentanza di tutte le parrocchie della diocesi.

In prima fila le istituzioni cittadine, con il sindaco Matteo Biffoni che al termine della messa, nel prendere la parola per un saluto, ha annunciato l’attivazione dell’iter per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a monsignor Agostinelli. "Ho fatto questa richiesta al Consiglio comunale – ha detto Biffoni – perché Franco è un amico di questa città. La cittadinanza è un simbolo, si può essere amici senza essere cittadini, ma chi ha dedicato un pezzo importante della sua vita a questa città, assieme ai parroci, ai fedeli, supportando le istituzioni, deve essere ringraziato con la cittadinanza".

Il vescovo si è detto "onorato di ricevere la cittadinanza" e ha ricordato che rimarrà comunque incardinato nella diocesi di Prato.

A nome della diocesi uno degli undici sacerdoti ordinati da Agostinelli durante il episcopato, il prete novello don Reji Vechoor, ha consegnato al vescovo la statua della Madonna col Bambino di Giovanni Pisano, fedele riproduzione di quella che si trova nella Cappella del Sacro Cingolo.

Nella sua omelia Agostinelli ha fatto molti ringraziamenti. In particolare si è rivolto ai sacerdoti. A loro è arrivato l’invito a essere sempre "testimoni con la vostra vita". Alle istituzioni, presenti con le rappresentanze dei Comuni di Prato, Vaiano, Vernio, Cantagallo e Montemurlo (che appartiene alla vicina diocesi di Pistoia), il Vescovo detto di essere soddisfatto per il cammino svolto insieme, compiuto sempre con "lealtà e nel rispetto dei ruoli; abbiamo avuto un solo obiettivo: il bene comune della gente". In chiesa c’erano il presidente della Provincia Francesco Puggelli, la parlamentare Erica Mazzetti, il consiglieri regionali Nicola Ciolini, Ilaria Bugetti e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

La messa si è conclusa con un omaggio alla Madonna del Sacro Cingolo da parte del vescovo Agostinelli e con un momento conviviale aperto a tutti i fedeli presenti in chiesa che si è tenuto nel chiostro di San Domenico.