14.01.2022

Prato dedicherà alla memoria di David Sassoli uno spazio pubblico

Stamani il sindaco Matteo Biffoni ha comunicato l'intenzione alla moglie durante i funerali del presidente del Parlamento europeo, da sempre molto legato alla città. Presente in chiesa il Gonfalone del Comune

"Intitoleremo uno spazio pubblico della nostra città a David Sassoli, per ricordarlo e manifestare ancora una volta il suo legame con Prato". Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Biffoni, presente questa mattina 14 gennaio ai funerali di Stato per un ultimo saluto al presidente del Parlamento europeo. Una decisione che il sindaco ha comunicato anche ad Alessandra Vittorini, moglie di Sassoli.

Il presidente era legato a Prato per legami familiari e di amicizia: in città era nata la madre e tutt'ora vivono zia e cugini. Inoltre Sassoli ha trascorso a Prato molte estati da bambino ed è tornato frequentemente sia in veste privata sia istituzionale. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli era presente anche il Gonfalone del Comune di Prato a rappresentare tutta la Città. David Sassoli sarà ricordato anche durante la commemorazione in apertura del prossimo Consiglio comunale, giovedì 20 gennaio.