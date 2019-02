21.02.2019 h 16:03 commenti

Prato da record per la vaccinazione pediatrica: al 98% per la polio, al 97 per il morbillo

I dati sono superiori alla media regionale dove la Toscana ha comunque superato la soglia raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel territorio dell'Asl Toscana Centro nessuno ha fatto meglio

Prato da record per le vaccinazioni in età pedriatrica in Toscana. Sia per quanto riguarda la polio dove il 98 per cento dei bambini l'ha ricevuta nel 2018, sia per quanto riguarda il morbillo con una quota del 97 per cento. Si tratta dei dati più alti nei territori dell'Asl Toscana Centro, superiori alla media regionale che si attesta tra il 95 e il 96,8 per cento.

I dati, al 31 dicembre 2018, sono stati resi noti dal dottor Giorgio Garofalo, direttore dell'area Igiene e Sanità pubblica dell'Asl Toscana Centro che stamani 20 febbraio, insieme al direttore del dipartimento Prevenzione Renzo Berti, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo Calendario vaccinale, varato dalla Regione con una delibera approvata nell'ultima seduta di giunta.

L'assessore Saccardi ha sottolineato come, nel 2018, sia stata superata in Toscana nel 2018 la soglia del 95% per le vaccinazioni pediatriche, che l'Oms, Organizzazione mondiale della sanità, indica come necessaria perché sia raggiunto il cosiddetto "effetto gregge".