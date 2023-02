19.02.2023 h 16:44 commenti

Prato corsaro a Lodi: battuto 3-1 il Fanfulla con gol di Nicoli, Ciccone e Kouassi

Bella vittoria dei biancazzurri che scendono subito in campo determinati e riescono a conquistare l'intera posta in palio. Mercoledì la prosecuzione della gara con il Giana Erminio interrotta per infortunio dell'arbitro

FANFULLA-PRATO 1-3

Fanfulla: Colnaghi; Magnaldi (43's.t. Lusha), Cabri (19's.t. Odalo), Bignami; Caradonna, Rosa (12's.t. Confalonieri), Caprioli, Cazzaniga, Bernardini; Siani, De Angelis. A disposizione: Cerami, Souto, Gelmi, Napoli, Martinenghi, Donnemma. Allenatore: Bonazzoli.

Prato: Bertini; Nizzoli, Colombini, Angeli; Aprili (38's.t. Sciannamè), Trovade (26's.t. Del Rosso), Soldani, Nicoli (24's.t. Bassano); Cela (14's.t. Ba), Ciccone (17's.t. Kouassi); Diallo. A disposizione: Falsettini, Cecchi, Campaner, Renzi. Allenatore: Brando.

Arbitro: Lascaro di Matera. Assistenti: Nikolic di Merano e Antonini di Bassano del Grappa.

Marcatori: 34'p.t. Nicoli, 3's.t. Ciccone (rigore), 6' Caradonna, 47' Kouassi

Note: ammoniti: Cela (38'p.t.), Aprili (44'p.t.), Diallo (33's.t.), Caradonna (45's.t.), Bonazzoli (45's.t.). Angoli: 3-0 Recupero: 1'p.t., 5's.t.

Bella vittoria in trasferta del Prato che a Lodi ha la meglio sul Fanfulla grazie alle reti segnate da Nicoli nel primo tempo e da Ciccone (su rigore) e Kuoassi nella ripresa. Ininfluente ai fini del risultato il gol di Caradonna per i padroni di casa.

Con questa vittoria il Prato sale a quota 35 punti, con una partita da recuperare. I lanieri sono ancora in zona play out ma la vittoria netta contro un avversario quotato come il Fanfulla potrebbe dare la spinta per un finale di stagione da vivere più serenamente.

Il Prato parte subito forte cercando di sorprendere il Fanfulla e nei primi 10 minuti si presenta in ben tre occasioni nell'area dei lombardi. Il gol del meritato vantaggio arriva al 34' con Nicoli, oggi capitano, che infila la porta avversaria con un tiro di destro. E' la rete che sancisce il risultato parziale alla fine del primo tempo.

Anche nella ripresa subito Prato in avanti e al 3' i biancazzurri guadagnano un calcio di rigore per fallo di mano di Magnaldi. Sul dischetto va Ciccone che non sbaglia: 2-0 per il Prato. Il doppio svantaggio sembra svegliare i padroni di casa e nel giro di tre minuti il Fanfulla accorcia con Caradonna che sfrutta al meglio un'azione di calcio d'angolo.

I biancazzurri perdono prima Cela per infortunio, sostituito da Ba, e poi anche Ciccone, che esce toccandosi la coscia e viene rilevato da Kouassi. Più tardi anche Trovade, oggi molto attivo, deve alzare bandiera bianca per crampi. I lanieri riescono comunque a controllare la partita e a tempo ormai scaduto mettono il sigillo con Kouassi ben servito da Diallo.

Intanto è stato fissato il recupero per la gara interna contro il Giana Ermino, già sospesa il 12 febbraio scorso a seguito di un infortunio occorso all’arbitro al minuto 32': la partita sarà ripresa mercoledì 22 febbraio 2023 alle 14.30 al Lungobisenzio.

Il Prato precisa che, secondo quanto già stabilito nel Regolamento, il rimborso del ticket non può essere effettuato perché la partita è regolarmente iniziata ed è stata interrotta per causa non riconducibile ad Ac Prato. La società ha deciso di consentire a tutti coloro che avevano già acquistato il biglietto, di riutilizzare il medesimo ticket. Pertanto, gli abbonati e coloro che avevano già acquistato il biglietto per il giorno 12 febbraio potranno accedere il prossimo 22 febbraio allo stadio esibendo il precedente ticket e il documento di identità.

Chi avesse smarrito il biglietto dovrà inviare entro e non oltre le 19 di domani lunedì 20 febbraio una mail all’indirizzo accrediti@acprato.it indicando i propri dati personali (nome, cognome e data di nascita) per consentire il controllo nominativo sul portale vivaticket e, solo se presente nell’anagrafica relativa agli acquisti per la gara del 12 febbraio, verrà predisposto un accredito per l’originario settore che potrà essere ritirato il 22 febbraio a partire dalle 13 presso il botteghino dello stadio.