Prato come Santa Croce, la Regione ci ripensa e permette anche al distretto di ripartire ma solo per "manutenzione e conservazione"

Si intravede la luce in fondo al tunnel in cui si trova il distretto tessile di Prato a causa del blocco delle attività imposto dal Coronavirus.Nel tardo pomeriggio di oggi la Regione ha dato il via libera alla ripresa delle attività di manutenzione e conservazione in tutte le aziende dei distretti tessili della Toscana, e in particolare di Prato, in cui si lavorano tessuti di origine animale e vegetale e in cui giacciono scarti di lavorazione che rischiano il deterioramento. Si comincia da lunedì 27 aprile. In sostanza con questo atto la Regione ristabilisce la parità di trattamento tra distretti dopo che ieri sera aveva dato il permesso a quello conciario di Santa Croce, per riprendere le attività di manutenzione e conservazione per motivi sanitari (LEGGI). Decisione che ha provocato non pochi mal di pancia negli ambienti imprenditoriali e politici del territorio. Nel pomeriggio la Regione ha eliminato le disparità con questo nuovo atto.