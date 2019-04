12.04.2019 h 12:57 commenti

Prato come New York, al via un progetto di housing first. Ma i dati sulla povertà sono preoccupanti

Pubblicato dal Comune un bando per trovare soggetti che, oltre a fornire appartamenti, reinseriscano i soggetti disagiati nel mondo del lavoro. Il bilancio della San Vincenzo: sempre più famiglie si rivolgono ai centri per chiedere aiuto

I Servizi sociali del Comune di Prato scelgono di reinterpretare il concetto di housing first, sperimentato a New York per dare una casa ai senza fissa dimora, pubblicando un bando

per la ricerca di soggetti che, oltre a fornire appartamenti, siano in grado di organizzare un percorso per la ricerca di un lavoro e il reiserimento sociale.

“L’idea – ha spiegato Filippo Foti responsabile dei servizi sociali - è di partire dal bene primario e purtroppo scarso che è la casa, per cercare di attivare un circuito virtuoso che porti il soggetto disagiato ad essere reintegrato nella società in un periodo di tempo limitato”.

Il bando scade il 29 maggio e prevede anche una sezione dedicata alla prevenzione del disagio. “Questo aspetto – continua Foti – è sicuramente il più innovativo e impegnativo che ha una grande valenza sociale. Sempre su segnalazione del Comune si interviene prima che la persona venga sfrattata o si trovi senza lavoro”.

Una proposta che nasce da un quadro preoccupante sulla povertà a Prato. Secondo i dati forniti dalla San Vincenzo nel 2018, i nuclei famigliari aiutati sono stati 1.241 per un totale di oltre 4.200 persone, negli ultimi due anni, il numero delle famiglie che hanno chiesto aiuto è aumentato del 4%. La disoccupazione salita al 10%, nel 2017 era del 7%, è sicuramente la maggior causa dell’impoverimento, di conseguenze soltanto 10 famiglie sono riuscite a uscire dallo stato di povertà, aumentano anche del 3% i casi di indigenza legati alle separazioni .

Oltrepassano il 100% le persone con disagio psichico, stazionario a 300 il numero degli anziani in difficoltà, calano leggermente, raggiungendo quota 460, i minori direttamente coinvolti nelle varie povertà.

I centri della San Vincenzo sono frequentati in maggioranza (54%) da stranieri con un picco del 63% nella distribuzione di viveri e vestiario. Nel corso del 2018 sono state distribuite 86 tonnellate di cibo (dalle 71 del 2017), e distribuiti 63 mila euro in vari servizi :“Una delle voci più cospicue di spesa – spiega il presidente della San Vincenzo Andrea Gori- riguarda le bollette scadute o a rischio sospensione: molte famiglie si trovano in difficoltà anche solo per un conguaglio; stesso discorso in caso di una spesa imprevista per una riparazione urgente o per la necessità di sostituire un elettrodomestico essenziale”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus