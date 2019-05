08.05.2019 h 13:58 commenti

Prato città sempre più smart: un'unica regia per orientare i cittadini tra traffico, sosta e cantieri

Protocollo d'intesa tra Comune e Confservizi Cispel per condividere i dati e realizzare una rete d'informazione comune, su cui progettare una pianificazione intelligente della città

Le lunghe file causate dalla sovrapposizione dei cantieri, fra un anno, potrebbero diventare un ricordo. L'amministrazione comunale ha firmato con Confservizi Cispel, che rappresenta le partecipate, un protocollo d'intesa per la condivisione dei dati in possesso di ogni società con il fine di creare una rete d'informazione comune, su cui progettare una pianificazione intelligente della città.

“Fino ad oggi – ha spiegato l'assessore all'agenda digitale Benedetta Squittieri – ciascuno gestiva in modo autonomo i propri dati, con questa intesa ognuno rinuncia a un pezzo della propria sovranità per il bene comune”. Le prime informazioni ad essere condivise riguardano la sosta e la mobilità, poi verranno integrate da quelle del trasporto pubblico; entro tre anni sarà creata un'unica cabina di regia che smisterà e interpreterà i dati condivisi. “Uno strumento – continua Squittieri – che permetterà anche di gestire situazioni particolari, come quelli di grandi eventi cittadini che impattano sul traffico permettendo di trovare una soluzione alternativa di percorso valutando tutte le variabili. Un modello che potrebbe essere poi esteso all'area vasta”.

Una volta stabilito il percorso tecnico per far dialogare tutti i sistemi fra loro e tutelata la privacy, le applicazioni sono infinite con vantaggi immediati anche per i cittadini. “Sarà anche possibile – spiega Andrea Sbandati direttore di Cispel - dare informazioni sul percorso migliore per raggiungere un luogo della città in un particolare giorno. Ad esempio parcheggiare in viale Galilei il lunedì mattina con il mercato è sicuramente più difficile, ma chi viene da fuori Prato non lo può sapere. Con questo sistema possiamo comunicarlo in tempo reale”. La cabina di regia avrà anche effetti positivi per le singole aziende che hanno firmato il protocollo permettendo, ad esempio, di coordinare i lavori in una strada, in modo da evitare passaggi doppi e dispendiosi. Il protocollo è stato firmato anche da Cap, Cintelum, Gida con la collaborazione del Pin.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus