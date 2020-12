28.12.2020 h 14:48 commenti

"Prato città curata: ci penso io", al via la campagna di sensibilizzazione ambientale

Riguarda l'abbandono degli escrementi dei cani e la riduzione dell'uso delle bottiglie di plastica in cinque uffici comunali. A febbraio si passa alla fase sanzionatoria con una squadra green della Municipale

Dopo la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle cicche di sigarette promosso da Legambiente e l’amministrazione comunale, il 9 gennaio sarà presentata la seconda parte del progetto “Prato città curata: ci penso io” che riguarda l’abbandono degli escrementi dei cani per strada e la riduzione dell’uso delle bottiglie di plastica in cinque uffici comunali. Progetto condiviso anche con Alia e Publiacqua. Dai primi di febbraio si passerà alla seconda fase che prevede maggiori controllo da parte della Municipale finalizzati a sanzionate con multe che possono variare da 50 a 100 euro, chi abbandona per strada piccoli rifiuti, mascherine monouso comprese.

“I maleducati – spiega l’assessore alla città curata Cristina Sanzò – sono i padroni dei cani che quindi vanno educati, abbiamo pensato anche di realizzare alcuni gadget e momenti di sensibilizzazione, per quanto riguarda l’uso della plastica posizioneremo un distributore di acqua in cinque uffici pubblici e distribuiremo 500 bottiglie di vetro ai dipendenti”.

La campagna prevede anche la possibilità di inviare a Legamabiente foto che ritraggono comportamenti virtuosi che saranno postate sui social dell’associazione. “E’ possibile anche scaricare l’app – spiega Elena Canna - dove caricando immagini di rispetto dell’ambiente si potranno accumulare punti che daranno diritto a ritirare un premio green”.

A fine gennaio i padroni dei cani e chi non ha l’abitudine di utilizzare i cestini, in caso di abbandono di rifiuti verranno multati dalla Municipale, il 50% del ricavato delle multe sarà utilizzato in nuove campagne di sensibilizzazione. “Dopo l’informazione – spiega l’assessore alla Municipale Flora Leoni - si passa alla fase sanzionatoria, inizieremo dalle strade del centro storico, ma su segnalazione ci muoveremo anche in altre parti della città. Probabilmente il compito verrà affidato alle pattuglie a piedi o in bicicletta”.





