Quarant'anni fa Paolo Rossi veniva ricevuto il Palazzo comunale come l'eroe nazionale, oggi per ricordare la vittoria ai mondiali di Spagna, il collezionista Massimo Pierri ha donato al Comune la moneta celebrativa di quell' evento coniata, a tiratura limitata, dalla Zecca dello Stato che riporta raffigura su una faccia Paolo Rossi.

"Sono un collezionista - ha raccontato Pierri - e appena ho visto che la Zecca dello Stato metteva in vendita la medaglia ho cercato di acquistarla online, ma non è stato possibile, così il 6 luglio, data dell'inizio della vendita presso il negozio della Zecca, sono andato direttamente a Roma .Il caldo e la lunga fila non mi hanno scoraggiato, anzi sono riuscito , ad acquistarne due una per me e l'altra per il Comune, non poteva non avere la moneta con l'immagine di un cittadino così illustre, tra l'altro il primo pratese ad avere questo onore."

La moneta è stata consegnata al sindaco Matteo Biffoni nel corso di una cerimonia nel salone consiliare: "E' un dono prezioso per la città - ha sottolineato il sindaco - , a ricordo di Paolo un grande campione che ha mantenuto sempre i contatti con la città. Si chiude un cerchio dopo 40 anni fa quando proprio in questo salone Prato si è stretta vicino al suo campione".

Sempre nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali, fino alle 20 di questa sera la copia della Coppa del Mondo, custodita al Museo del Calcio di Coverciano, sarà esposta in Palazzo Comunale insieme ad altri cimeli che fanno parte della collezioni di Pierri

"Sono commosso di rivederla - ha spiegato Rossano Rossi, fratello di Paolo- è il simbolo di un percorso di grandi sacrifici che ha portato Paolo ad essere l'autore del goal della vittoria, senza però fargli mai perdere la sua semplicità".