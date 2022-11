20.11.2022 h 14:40 commenti

Prato celebra con un doppio evento la Giornata nazionale degli alberi

Al mattino verranno piantate davanti alla scuola Iqbal di via Firenze due querce donate dal Comando carabinieri per la tutela forestale. Nel pomeriggio convegno all'Urban Center al Pecci per fare il punto sul progetto Prato Forest City

Domani lunedì 21 novembre anche Prato celebrerà la Giornata nazionale degli alberi, con due iniziative. Al mattino il Comando carabinieri per la tutela forestale interverrà con una donazione di due esemplari di quercia che saranno piantati nella grande aiuola antistante la scuola elementare Iqbal in via Firenze 93, alla presenza della scolaresca, dei rappresentanti della scuola e degli assessori alla scuola Ilaria Santi, alla città curata Cristina Sanzò, all’ambiente Valerio Barberis. La messa a dimora verrà effettuata in diretta per spiegare agli studenti come ci si prende cura di una pianta.

Nel pomeriggio all’Urban Center del Centro Pecci, via della Repubblica, dalle 14 alle 18, si terrà l’iniziativa “Prato Forest City... mette le radici”, un incontro pubblico, ingresso libero, per riflettere e confrontarsi sulle politiche di forestazione del Comune di Prato, sugli strumenti attuativi, sul rapporto con la città. Si parlerà delle competenze necessarie per questo tipo di attività, delle norme vigenti, dell’importanza della cura, dei riflessi sul paesaggio, dell’importanza per l’abbattimento della Co2 e la tutela della biodiversità, delle risorse necessarie e della rilevazione dei dati. Nell’occasione verranno presentate anche le nuove funzionalità della piattaforma www.pratoforestcity.it

L’incontro è organizzato dal Comune di Prato, in collaborazione con il Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci”, l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Prato, l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Provincia di Prato. La partecipazione all’incontro è valida per l’ottenimento dei crediti formativi per gli iscritti ai suddetti ordini professionali.