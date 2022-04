28.04.2022 h 08:48 commenti

Prato capitale degli scacchi per un fine settimana, in 110 al torneo internazionale

Appuntamento sabato e domenica all'Hermitage di Poggio a Caiano per la prima edizione del torneo Fondazione Cassa di Risparmio di Prato promosso dal Circolo pratese degli scacchi

Arrivano da molte regioni d’Italia e da diversi Paesi del mondo i 110 giocatori che partecipano alla prima edizione del torneo internazionale Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che si svolge sabato 30 aprile e domenica primo maggio all’Hermitage di Poggio a Caiano. La manifestazione sportiva è promossa dal Circolo pratese degli scacchi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Tanti i giocatori giovanissimi, ben quanta sono under 18. Dieci le ragazze partecipanti e 34 i giocatori pratesi. Gli scacchisti stranieri arrivano da Costa Rica, Principato di Monaco, Francia, Filippine, Gibuti. Ci sono anche due giovanissimi giocatori ucraini di 10 e 12 anni , vivono in Texas con la loro famiglia e attualmente sono impegnati in un tour sportivo in Italia.

Sono rappresentate ben 26 associazioni dilettantistiche sportive provenienti da Toscana, Liguria, Emilia, Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto e Basilicata.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con il presidente Franco Bini ha deciso di lanciare e sostenere l’iniziativa perché il gioco degli scacchi costituisce uno sport positivo ed educante che si inserisce nell’obiettivo generale di dare priorità a progetti che mettano al primo posto giovani e i loro diritti alla formazione.

È tutto pronto per la grande festa, con tanto di scacchiera gigante all’aperto. A coordinare tutto c’è Marco Caprino, presidente del circolo pratese che conta circa novanta giocatori iscritti, dai sei agli 82 anni.

Il Torneo Internazionale Fondazione Cassa di Risparmio di Prato si articola in tre grandi gare. Sono il Torneo Magistrale Memorial Claudio Gargini per i giocatori di alta categoria con Elo Fide superiore ai 2000 punti, il Torneo A per i giocatori con Elo Fide compreso tra 1700 e 1999 e i Tornei di 6 persone Round Robin con punteggio Elo ravvicinato. Si tratta, nell’ultimo caso, di una formula innovativa mai sperimentata in Italia. Sono previste cinque partite totali per ogni torneo.



