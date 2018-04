Tabellino e cronaca della partita.

PRATO: 1 Sarr, 7 Ceccarelli, 8 Gargiulo, 10 Piscitella, 15 Cistana, 19 Bertoli (32'st 17 Guglielmelli), 20 Zucchetti (37'st 23 Ghidotti), 21 Fantacci, 24 Coccolo, 30 Akammadu (32' 26 Orlando), 32 Casale.

A disposizione: 22 Alastra, 4 Colli, 6 Bonetto, 11 Liurni, 18 Rozzi, 29 Giannini, 33 Kouassi.

Allenatore: Pasquale Catalano.

AREZZO: 1 Ferrari, 8 Foglia, 9 Moscardelli, 10 Cutolo, 13 Muscat, 16 Luciani (28'st 3 Mazzarani (34'st 2 Talarico)), 18 De Feudis (34'st 19 Di Nardo), 20 Cenetti (34'st 6 Curtis Yebli), 21 Benucci (40'pt 7 Lulli), 25 Della Giovanna, 30 Semprini.

A disposizione: 33 Basile, 14 Ferrario, 15 Ravanelli, 23 Criscuolo, 27 Belvisi, 32 Regolanti.

Allenatore: Massimo Pavanel.

ARBITRO: Pierantonio Perotti di Legnano

ASSISTENTI: Orazio Luca Donato di Milano e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio.

AMMONITI: 17'st Bertoli (P.); 19'st De Feudis; 26'st Luciani (A.).

NOTE: condizioni meteorologiche: sereno; terreno di gioco in sintetico; tasso di umidità: 36%. Corner: 3-2. Recupero: 1'pt; 4'st.

Primo tempo

15' Partita gradevole nei primi 15 minuti. Bel gioco di entrambe le formazioni, ma nessun tiro in porta. Arezzo pericoloso sulla corsia di destra. Prato in avanti con alcune giocate di Ceccarelli verso Akammadu.

18' Conclusione dell'Arezzo con Cutolo su una respinta di Coccolo. Cutolo calcia alto sopra la traversa

19' Prato vicino al gol: Ceccarelli pennella dalla destra con un lancio ad incrociare teso per Akammadu che calcia al volo di sinistro dal limite e sfiora il palo

21' Prato ancora pericoloso: un ispirato Ceccarelli cambia il gioco dalla destra con una sciabolata e serve Piscitella sulla sinistra che supera il diretto avversario sul lato corto entra in area e calcia col destro al giro sopra la traversa

23' Prato ad un passo dal vantaggio: Ceccarelli serve Piscitella con un passaggio a tagliare il campo da destra verso sinistra. Il numero 10 biancazzurro calcia dal limite al giro, Ferrari devia in tuffo e Akammadu viene anticipato per un soffio in corner sulla ribattuta in area piccola

40' Sostituzione per l'Arezzo: Lulli per Benucci

41' L'Arezzo rischia un autogol in ripiegamento con Muscat che salva sulla riga e con Ferrari battuto dopo un rimpallo

43' Arezzo in avanti: Foglia recupera una palla respinta da Casale e calcia con sinistro dal limite. Sarr si distende e blocca

Secondo Tempo

2' Azione insistita di Fantacci che entra in area di rigore palla al piede dopo essere partito da centrocampo a grandi falcate. Il numero 21 del Prato calcia sul primo palo, ma Ferrari è attento e blocca il tiro

5' Conclusione di sinistro dalla distanza di Cutulo. Tiro debole e facile preda di Sarr

10' Bella manovra del Prato: Ceccarelli smarca sulla destra in area di rigore Bertoli che calcia col destro ad incrociare al volo. Conclusione debole. Ferrari blocca senza difficoltà

11' Moscardelli si prova da posizione defilata con l'esterno sinistro. Tiro sopra la traversa

17' Ammonito: Bertoli

19' Ammonito: De Feudis

21' Arezzo pericoloso: Foglia mette in mezzo dalla sinistra, la palla danza pericolosamente in area piccola, la attraversa senza nessun giocatore amaranto pronto a deviare e con Moscardelli a due passi dal tapin vincente

26' Ammonito: Luciani

28' Sostituzione per l'Arezzo: Mazzarani per Luciani

32' Doppia sostituzione per il Prato: Orlando per Akammadu e Guglielmelli per Bertoli

34' Tripla sostituzione per l'Arezzo: Talarico per Mazzarani; Curtis Yebli per Cenetti e Di Nardo per De Feudis

35' Rovesciata di Ceccarelli di poco sopra la traversa su cross di Piscitella.

37' Sostituzione per il Prato: Ghidotti per Zucchetti

44' Occasione per il Prato: Ceccarelli in ottima posizione anticipato in corner su cross di Piscitella