Prato ama lo sport, premiati tre atleti, un giornalista e il progetto "Pallamano a ruota libera"

Protagonisti Marco Scarselli, presidente Asd Street Basket, il giornalista Riccardo Palandri, Desirée Cocchi e Alessio Gangi, campioni di pattinaggio. Le premiazioni direttamente in palestra

L’edizione 2018 di “Prato ama lo sport” che premia atleti, società e figure sportive e professionali che hanno contribuito ad arricchire Prato dal punto sportivo e sociale, quest’anno ha come protagonisti Marco Scarselli, presidente dell' ASD Street Basket Prato, Riccardo Palandri, storico giornalista sportivo cittadino, Desirée Cocchi e Alessio Gangi, campioni del pattinaggio artistico e il progetto Pallamano a ruota libera.

“Abbiamo deciso – ha spiegato l’assessore allo sport Simone Faggi – di adottare una nuova formula: saremo noi ad andare nelle palestre dove gli atleti e le società ogni giorno si allenano, sudano e faticano”.

Il 25 novembre alle 18,40 alla Palestra Toscanini sarà premiato Marco Scarselli, con la seguente motivazione: " Per il contributo offerto allo sviluppo del basket nella nostra città". La consegna avverrà durante lo svolgimento della partita di Serie C Nazionale Pallacanestro 2000 Prato vs Empoli.

Venerdì 7 dicembre, alle 16,30, nell'ufficio del sindaco sarà consegnato il premio a Riccardo Palandri, storico giornalista sportivo cittadino, con la seguente motivazione: " Voce cittadina che per lunghi anni ha raccontato con passione e competenza i principali eventi del panorama sportivo pratese".

Sabato 8 dicembre alle 21 al Palarogai di Maliseti i protagonisti saranno Desirée Cocchi e Alessio Gangi, campioni del pattinaggio artistico, con la seguente motivazione: " Per gli importanti risultati raggiunti nella disciplina del pattinaggio artistico". La consegna avverrà durante la partita del Campionato Nazionale di Hockey Serie A2 HP Primavera Prato Vs G.S. Hockey Trissino.

E infine sabato 15 dicembre alle 15,30 alla Palestra Valentini a ricevere il premio sarà la Pallamano Prato per il progetto "Pallamano a ruota libera" con la seguente motivazione: " Per l’importante esperienza di inclusione sociale attraverso lo sport". La consegna avverrà durante una seduta di allenamenti degli atleti del progetto.







