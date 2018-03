20.03.2018 h 14:32 commenti

Prato al futuro, tutte le proposte dei cittadini raccolte in una mostra

Oltre 60 incontri e 300 gruppi di segnalazioni in quattro mesi di attività, fra le richieste più significative il potenziamento delle ciclabili e nuovi spazi verdi. La mostra sarà inaugurata il 22 marzo in Palazzo Pretorio e sarà visitabile fino al 7 aprile

Si è concluso a dicembre il percorso partecipativo Prato al futuro, ma ci sono voluti quasi tre mesi per elaborare tutto il materiale raccolto in oltre sessanta incontri a cui hanno partecipato cittadini assessori e consiglieri comunali. Quattro i temi affrontati: l’ambiente, il riuso, lo spazio pubblico e le connessioni, per ciascuno sono state raccolte indicazioni, criticità, proposte che poi saranno elaborate e riutilizzate per la stesura del piano operativo che diventerà effettivo dal 2019. “E’ stato un lavoro immane – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – che ha dato la possibilità a tutti, bambini compresi, di partecipare alla Prato del futuro. Le richieste in gran parte sono state pertinenti e interessanti”.

Sono quasi 300 i gruppi i gruppi che si sono creati, un terzo delle segnalazioni riguardano le criticità, quindi non pertinenti con il piano operativo, ma che verranno comunque elaborate. Fra le richieste dei cittadini le più gettonate riguardano l’ambiente e in modo particolare le piste ciclabili e il ripristino delle antiche gore, seguono quelle delle connessioni fra le varie frazioni della città e di percorsi pedonali sicuri, e il riutilizzo del territorio sfruttando le aree dismesse. “Questo percorso – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis - oltre ad essere fondamentale per la città, sono veramente tante le idee e le proposte dei cittadini, è diventato anche un modello di comunicazione e di partecipazione che verrà utilizzato a livello regionale”.

Socialab Ricerca Sociale ha elaborato il materiale raccolto. “La quantità e la qualità del materiale raccolto – spiega Giulia Maraviglia – è veramente molto buona innanzitutto ci dice che i pratesi hanno una visione della loro città futura particolarmente orientata al rispetto ambientale e all’ utilizzo delle piste ciclabili come strade di collegamento per la viabilità futura”. Socialab ha consegnato all’amministrazione due strumenti: una mappa interattiva di tutti gli incontri fatti e uno schema più generale dove sono raccolte tutte le proposte divise per macro temi. Ora i tecnici comunali riorganizzeranno tutte queste informazioni per iniziare a costruire il piano operativo che a maggio sarà presentato alle commissioni, a giugno adottato in consiglio comunale e a dicembre, trascorso il periodo per le osservazioni, l’approvazione è prevista per dicembre. Giovedì 22 marzo alle 17 in salone consiliare verrà presentato il percorso partecipativo, alle 19 invece sarà inaugurata la mostra “Prato al futuro. Persone, idee, città”, in Palazzo Pretorio con una sezione dedicata alle proposte dei bambini.



