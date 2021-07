27.07.2021 h 21:16 commenti

Prato a tutto gas sul mercato: arrivano Diallo, Soldani e D'Orsi

Continua a spron battuto la campagna acquisti del Prato di Stefano Commini. Il direttore generale Reggiani ingaggia altri tre giocatori per la prossima stagione.

Dario Baldi

E' unche piazza colpi a raffica quello guidato da. Dopo gli annunci di settimana scorsa, la società laniera ha ufficializzato altri tre giocatori, per un totale di nove atleti per la prossima stagione.Il primo è, difensore classe 1998 nato in Guinea e cresciuto nel, terzino sinistro ma adattabile anche al centro, ha indossato le maglie di Tdove, nell'ultima stagione, ha collezionato 31 presenze ed una rete.A centrocampo si registra l'arrivo di, nativo di, cresciuto nella Lodigiani ma poi passato da giovanissimo alla Ternani. Tra pochi giorni compirà ventiquattro anni (classe 1997 ndr), ha già giocato con Albalonga, Anagni e nelle ultime due stagioni alla Lavagnese. Lo scorso anno ha siglato sei reti.Sempre a centrocampo si contenderà il posto ancheprodotto del vivaio della Fiorentina, che arriva dall'esperienza all'Aglianese nell'ultima stagione. Il giocatore dopo gli anni viola è stato acquistato dal Pisa che l'ha girato in prestito alle varie società.