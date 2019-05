20.05.2019 h 16:38 commenti

"Prato a tutta birra" più forte del maltempo: presenze a quota 20mila

La kermesse di piazza del Mercato Nuovo si conferma appuntamento irrinunciabile nel cartellone degli eventi pratesi. Successo per i cinque concerti gratuiti

Il tempo, inteso come meteo, non ha certo voluto bene all'edizione 2019 di "Prato a tutta birra", ma nonostante la pioggia e il freddo piazza del Mercato Nuovo ha fatto registrare cinque serate da "tutto esaurito", segno evidente che ormai la manifestazione è diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile nel cartellone degli eventi pratesi.



La kermesse, che si è chiusa ieri sera con il concerto della Rino Gaetano Band, ha avuto circa 20mila presenze complessive. Tanti giovani, ma anche famiglie, che hanno preso d'assalto gli stand gastronomici, i pub con l'offerta delle migliori birre e soprattutto i concerti, tutti a ingresso gratuito. Il primo a salire sul palco è stato Bobo Rondelli, seguito da Ruggero de I Timidi e dall'accoppiata Fantasia Pura Italiana e Bandabardò, prima dell'esibizione show della vulcanica Miss Keta.

Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, il direttore artistico Alessandro Rubino: "Bilancio più che positivo - dice -. Il tempo non ci ha voluto bene, ma nonostante questo abbiamo avuto all'incirca le stesse presenze dello scorso anno. Un grazie a tutti i miei collaboratori e alle aziende che credono nell'iniziativa. Così come all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine che ci hanno aiutato a far svolgere la festa in maniera serena e tranquilla".