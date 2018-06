18.06.2018 h 12:00 commenti

Prato a misura di persone autistiche, patto tra Comune e commercianti

Inaugurato il servizio di noleggio del hugbike e lanciato il progetto per negozi "in blu" dove sarà attivato un servizio dedicato alle persone affette da questa malattia. Intanto i genitori di Edoardo lanciano un appello per uno sponsor che finanzi il centro ludico

a.a.

Prato sempre più una città a misura dell’autismo: questa mattina è stato inaugurato il servizio di noleggio dei due tandem hugbike nato in seguito al futuro della bici di Edo (LEGGI ), e contemporaneamente lanciato il progetto dei negozi in blu.“Un’ idea – ha spiegato il sindaco– che nasce dalla collaborazione con le associazioni di categoria: i negozi che aderiranno proporranno un servizio mirato per le persone affette da autismo”. L’idea dovrebbe essere quella di botteghe dove i ragazzi possano andare a fare acquisti da soli sapendo di contare su personale in grado di aiutarli, nella proposta ci dovrebbe essere anche una corsia preferenziale per evitare le code.Intanto nel parcheggio del Serraglio è stato attrezzato un garage chiuso dove saranno custoditi i due tandem raccolti dalla campagna # iostoconedo lanciata dalla famiglia Savoia. “Siamo contenti che questo servizio ora sia una realtà – ha spiegatomamma di Edoardo - ora ci piacerebbe realizzare un centro ludico per i ragazzi che hanno terminato il percorso scolastico, per questo faccio un appello alle imprese pratesi e non solo, per aiutarci ad iniziare questo percorso che è fondamentale per i nostri ragazzi”.I tandem sono a disposizione di tutti su prenotazione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 contattando il numero di Consiag Servizi 0574 401621. “Le bici – ha spiegatodirettrice di Consiag Servizi - sono a disposizione sette giorni su sette per un minimo di quattro ore e un massimo di otto. Il personale preparerà i tandem davanti alla nostra postazione alla stazione del Serraglio. Stiamo anche pensando a un servizio nelle ore serali, ma per ora iniziamo a coprire la fascia diurna”.