Pratica commerciale sbagliata, 2 milioni di multa a Publiacqua: il Tar conferma la decisione dell'Antitrust

Avvisi di interruzione della normale fornitura idrica a utenti in regola con il pagamento delle bollette ma con vicini di casa morosi, pressione dell'acqua ridotta ma anche rubinetti lasciati a secco. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dell'azienda che sta valutando se portare la questione al Consiglio di Stato

nadia tarantino

Due milioni di multa a Publiacqua per aver “minacciato di interruzione della fornitura interi condomini in presenza di pagamenti parziali della fattura da parte di uno o più residenti”. Una pratica commerciale giudicata “scorretta” dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritenuta tale anche dal Tar del Lazio che nei giorni scorsi ha rigettato il ricorso presentato dall'azienda confermando la sanzione inflitta nel 2019. Sanzione già pagata da Publiacqua che però, attraverso gli avvocati Angelo Piazza e Annunziata Abbinente, si è rivolta ai giudici amministrativi con la speranza di vedere riconosciute le proprie ragioni e recuperare l'ingente somma. Il tentativo è fallito, almeno in prima battuta.La vicenda risale al 2018: l'Antitrust apre un'istruttoria per verificare l'esistenza di violazioni al Codice del consumo sulla scorta di centinaia di segnalazioni arrivate da utenti di Prato, Firenze, Pistoia e Arezzo, cui erano state recapitate “minacciose lettere” (la cosiddetta azione di 'cassettinaggio'). “Un consumatore – si legge nelle 21 pagine di sentenza del Tar del Lazio – lamentava di vedersi recapitare le lettere che non lo riguardavano direttamente ma di cui si doveva poi far carico, evidenziando che, per un condomino che non aveva pagato i propri consumi, Publiacqua aveva minacciato l'interruzione della fornitura idrica pur in presenza di contatori singoli controllati da un letturista”. E ancora: “Una consumatrice, che abitava all'ultimo piano di un palazzo, lamentava che a causa della morosità di un condomino del piano terra, Publiacqua aveva ridotto la fornitura e quindi da sei giorni lei non riceva l'acqua pur essendo in regola con i pagamento e pur essendo residente”. Di più: “Un gruppo di condomini in regola con il pagamento, lamentava la sospensione dell'erogazione dell'acqua a tutto il palazzo per una morosità sconosciuta (salvo a chi fosse moroso)”.Sulle scrivanie dei giudici amministrativi, l'Antitrust, che ha difeso il proprio operato e rivendicato la maxisanzione, ha portato il ponderoso fascicolo istruttorio: “3.521 il numero di utenze condominiali che hanno subito almeno un cassettinaggio, 630 quelle che hanno ricevuto una comunicazione di prechiusura, 120 quelle che hanno subito la riduzione del flusso, 8 quelle che hanno subito la cessazione contrattuale e la rimozione del contatore”.“Abbiamo applicato una procedura che in quel momento era valida – fa sapere oggi Publiacqua attraverso il responsabile delle Relazioni esterne, Matteo Colombi – una procedura che rientrava nel Regolamento approvato dall'Autorità idrica. Stiamo valutando il ricorso al Consiglio di Stato. Nella sentenza si fa soprattutto riferimento alla pratica del cassettinaggio che non voleva essere una forzatura al pagamento ma un avviso di morosità nel condominio. Un modo per spingere gli amministratori condominiali, i cui bilanci non comprendevano le bollette dell'acqua, ad agire”.La decisione dell'Autorità arriva nel 2019 e Publiacqua paga: “Abbiamo versato subito i due milioni che – precisa Colombi – non sono finiti in tariffa. Le bollette, insomma, non sono state ritoccate perché si trattava, e si tratta, di un problema societario”.Il metodo di Publiacqua per recuperare i consumi non pagati è spiegato così nella relazione istruttoria dell'Antitrust: “L'azienda era consapevole dell'utilità del cassettinaggio quale forma di pressione e coercizione sui singoli condomini in regola con i pagamenti, i quali, pur di non vedersi ridurre o togliere l'erogazione dell'acqua, finivano con l'accollarsi il pagamento delle quote dei vicini morosi”.Publiacqua si è sempre difesa e lo ha fatto anche pubblicamente dopo la notifica della multa: “L'azienda – si leggeva in un comunicato del 2019 – ha sempre agito nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa e dall'autorità di regolazione regionale. Stupisce la decisione dell'Antitrust che, sanzionando il comportamento di Publiacqua, sanziona in realtà quanto disposte da altre autorità”. E in quello stesso comunicato, l'annuncio di un cambio di rotta: “Interromperemo le attività di sospensione della fornitura per i condomini morosi. Tale interruzione non potrà che avere effetti negativi sui livelli di morosità che, grazie al lavoro svolto per ridurli, si attestano oggi (il presente temporale è riferito all'epoca dei fatti, ndr) al 3 per cento, che dovranno trovare copertura nelle tariffe del servizio idrico con il rischio di un aumento delle bollette per tutti i cittadini che pagano regolarmente”.Di altro avviso i giudici amministrativi che hanno ritenuto 'aggressiva' la pratica commerciale, un condizionamento forte per i consumatori in regola con i pagamenti.