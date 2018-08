21.08.2018 h 13:14 commenti

Pratesi popolo di scommettitori, primi in Italia per valore delle puntate rispetto al numero delle agenzie

Ognuna delle quarantaquattro agenzie ha realizzato 684mila euro di base imponibile media. Lo dice il rapporto di Agimeg che ha preso in esame il periodo gennaio-luglio 2018

Si scommette e si punta e Prato, con le sue quarantaquattro agenzie di scommesse sportive che nei primi sette mesi del 2018 hanno totalizzato ognuna una base imponibile media di 684mila euro, è la città con la raccolta più elevata in rapporto ai punti vendita. Lo dice l'ultimo rapporto di Agimeg, l'Agenzia giornalistica sul mercato del gioco che ha elaborato i dati dei Monopoli di Stato. Prato conferma la performance già registrata col rapporto riferito al periodo gennaio-giugno 2018; alle sue spalle Bolzano che in termini di raccolta rispetto alle agenzie disponibili sul territorio, segna una base imponibile di 420mila euro, ben lontana da quella pratese. Nel complesso, la raccolta delle scommesse sportive giocate in agenzia tra gennaio e luglio è stata di due miliardi e mezzo con un ritorno in vincite di poco superiore a due miliardi e questo significa che la spesa effettiva degli italiani si è stata di circa 490 milioni. Napoli con le sue 1.263 agenzie occupa il primo posto della classifica quanto a raccolta – oltre 376 milioni per una spesa effettiva di quasi 71 e mezzo – seguita da Roma, Milano, Salerno e Bari.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus