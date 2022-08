11.08.2022 h 18:39 commenti

Pratese gioca d'anticipo e "blocca" su internet lo slogan usato da Calenda per lanciare il terzo polo

Il leader di Azione inciampa sull'abc della comunicazione digitale. Ora per poter registrare quella frase dovrà modificarla parzialmente. Ecco come è andata

Neanche il tempo di annunciare la nuova avventura elettorale a braccetto con Matteo Renzi che Carlo Calenda è inciampato subito su una buccia di banana. Il "Gian Burrasca" che gliel'ha lanciata è un pratese professionista della comunicazione digitale, Cosimo Zecchi, con la complicità del suo socio David Mazzerelli.

Non appena il leader di Azione ha pubblicato un tweet per lanciare l'intesa raggiunta con Italia Viva utilizzando lo slogan "Italia sul serio", i due sono corsi a verificare che fosse stato registrato. Grande è stata la sorpresa nello scoprire che tutti i domini relativi a questa frase, erano liberi. Circostanza ancora più strana se si considera che lo slogan era stato utilizzato, sempre da Calenda, anche per la campagna elettorale alle amministrative di Roma dello scorso anno. A quel punto Zecchi è entrato in pista e ha registrato a suo nome tutti i domini "Italia sul serio": com, eu, gmail e twitter. E' rimasto fuori il .it su cui è arrivato prima qualche "altro simpatico troll - ha chiosato Zecchi - che ha provato la giocata" e il .org.

A che scopro fare tutto ciò? Lo ha spiegato lo stesso Zecchi in un post su Facebook e lo ha ribadito poi a Notizie di Prato: "Non l'ho fatto certo per vendere niente. Voglio solo sottolineare che l'immagine di uno pratico, bravo, serio che Calenda vuole dare di sé, si infrange su una cosa banalissima. Noi lavoriamo con i politici e la prima cosa a cui è necessario pensare è la parte digitale. Prima della cartellonistica, dei manifesti e di tutto il resto, c'è il web, l'abc. Ormai il mondo viaggia su questi canali. Non è un caso che Calenda abbia usato un tweet per far sapere della trattativa a buon fine con Renzi. Mi chiedo: ti esponi così tanto e poi sei così sprovveduto?. Il mio non è un boicottaggio politico e non ho nessun obiettivo speculativo. Semplicemente a quei livelli non accetto che succedano cialtronerie del genere. Per me non è leggerezza, ma sostanza. Quando si sceglie un nome se ne cerca la disponibilità e anche la contendibilità dato che la prima cosa che fa una persona è scrivere il nome su google e sui social".

Per salvarsi in calcio d'angolo, Calenda, se lo vorrà, potrà comunque registrare quello slogan modificandolo minimamente, magari con l'aggiunta dell'anno in corso oppure di un segno grafico come "il trattino". "Discutibile anche il fatto che venga riutilizzato lo slogan di una precedente campagna elettorale. – conclude Zecchi – E' sbagliato dal punto di vista tecnico ed è un'aggravante della mancata registrazione dei domini. Chi continua a considerare il digital marketing come il cugino povero del marketing, è destinato a perdere. Anche in politica".



