Pratese di 46 anni trovato morto nella sua casa al Tonfano

Era un volto noto della "movida" cittadina e la sua scomparsa ha suscitato una fortissima impressione. E' stato trovato impiccato e i soccorsi sono stati inutili

E' andato nella sua casa al mare a Tonfano e si è tolto la vita impiccandosi. La tragedia è stata scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 maggio. La vittima è un pratese di 46 anni, volto molto noto nel mondo della movida pratese, avendo lavorato in tanti locali del centro. Sono stati i familiari, non riuscendo in nessun modo a contattarlo, a dare l'allarme. Ma quando i soccorsi sono arrivati, ormai era troppo tardi e non è servito a nulla l'intervento dei familiari.

Il sopralluogo effettuato dagli inquirenti di Pietrasanta non avrebbe fatto emergere elementi diversi dall'ipotesi di un gesto volontario da parte del 46enne. Non è chiaro se l'uomo abbia lasciato qualche messaggio per spiegare le ragioni del tragico gesto. Forte la commozione in città tra quanti lo conoscevano e apprezzavano le sue qualità umane.

