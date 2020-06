06.06.2020 h 11:33 commenti

Pratese di 45 anni trovato morto in Thailandia, era là per lavoro

Luca Fiaschi, cresciuto nel quartiere di San Paolo, era molto conosciuto in città dove aveva lavorato anche nei locali e nelle discoteche. Nel paese asiatico aveva un'attività tessile. Tra poco sarebbe diventato padre

E' stato trovato privo di vita, in Thailandia dove si era trasferito, Luca Fiaschi, 45 anni, pratese doc e molto conosciuto in città dove in passato aveva lavorato nei locali e nelle discoteche. Ancora non sono chiare le cause del decesso che ha destato molto dolore a Prato, dove nel giro di poco i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio da parte delle tante persone che lo conoscevano. Secondo quanto appreso dovrebbe trattarsi di un malore, forse un infarto. La tragedia è avvenuta nella notte di ieri, 5 giugno. L'ambasciata d'Italia a Bangkok si sta attivando per il rimpatrio della salma.

Luca Fiaschi era cresciuto nel quartiere di San Paolo ma da anni viveva in Thailandia dove portava avanti un'attività legata al tessile. In particolare commerciava materie prime e filati. Erano sempre molto forti, comunque, i suoi legami con Prato. A rendere ancora più tragici i contorni della vicenda il fatto che Luca Fiaschi tra non molto sarebbe diventato padre.