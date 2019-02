08.02.2019 h 15:02 commenti

Pranzi sociali al circolo, la "nonnina" di 91 anni: "Che bello essere tutti insieme"

Al circolo Cherubini una quindicina di persone hanno degustato tortelli di patate, tortelli con la mortadella di Prato, arista di maiale e patate, un’occasione soprattutto per stare in compagnia

Tutto esaurito per il secondo appuntamento di c’è “Pasto per te”, l’iniziativa voluta da Arci, Caritas, Comune di Prato e Regione rivolta a persone sole. Al circolo Cherubini, oggi 8 febbraio, una quindicina di persone hanno degustato tortelli di patate, tortelli con la mortadella di Prato, arista di maiale e patate, un’occasione soprattutto per stare in compagnia. “Abbiamo esaurito nel giro di poco tempo tutti i coperti – ha spiegato Alessandro Venturi presidente del circolo – tra noi anche una 91enne con la figlia di 70 anni, ma anche tante persone sole che hanno consumato un pasto in allegria”. La nonnina ha apprezzato soprattutto la compagnia olttre che i tortelli fatti a mano: "Che bello essere tutti insieme.Se mi ci portano torno sicuramente".L’iniziativa verrà ripetuta anche nel fine settimana con un menù sempre a chilometro zero e visionato da Slow Food, partner dell’iniziativa. L’amministrazione comunale ha contribuito con 45 mila euro, mentre gli altri 20 sono a carico della Regione ( leggi ). “Con questa iniziativa – ha sottolineato l’assessore al sociale Luigi Biancalani – monitoriamo le persone sole piuttosto che offrire un pasto, non ci sostiamo alla mensa di via del Carmine, ma ci rivolgiamo ad altri utenti”. L’assessore alla salute Stefania Saccardi attesa per le 13,30 non è arrivata ma la Regione è stata rappresentata dai consiglieri pratesi Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti : “Un’iniziativa importante che speriamo diventi permanente”.Il progetto, infatti, sarà finanziato per sei mesi. Soddisfatti anche i commensali che, oltre al buon cibo, hanno apprezzato la compagnia e le attività ricreative organizzate nel pomeriggio.