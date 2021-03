17.03.2021 h 13:32 commenti

Povertà, la Caritas lancia l'allarme: "Raddoppiano le richieste, preoccupati per minori e malati oncologici"

Sono oltre mille, la metà vivono in famiglie dove uno o entrambi i genitori hanno perso il lavoro. Cresce la richiesta per gli aiuti educativi dai tablet alle connessioni. ma anche per cure presso strutture private per supplire a quelle pubbliche convertite in reparti Covid

In nove mesi, dal 10 aprile 2020 al 10 gennaio 2021 le famiglie che hanno chiesto aiuto ai centri di ascolto diocesano della Caritas sono 1.175 per un totale di 2.900 persone seguite, oltre mille sono minori che vivono in nuclei familiari (591), dove uno o entrambi i genitori hanno perso il lavoro, un incremento del 17,9% rispetto al periodo precedente dove i minorenni seguiti erano 865.

I dati fanno riferimento al rapporto diocesano sulle Povertà in tempo di Covid redatto dalla Caritas e presentato dal vescovo Giovanni Nerbini, dal curatore della ricerca Massimiliano Lotti e dalla direttrice della Caritas Idalia Venco.

Dietro ai numeri, il dramma di tante persone che, per la prima volta, hanno chiesto aiuto; i nuovi ingressi sono 236, rispetto ai 123 dello stesso periodo di riferimento dell’ anno precedente. Si è raggiunta quasi la parità fra italiani (46,5%) e stranieri, utenze, generi alimentari, farmaci e affitto restano in cima alla classifica delle richieste, ma per la prima volta crescono gli uomini (44%) che partecipano ai centri di ascolto, ruolo da sempre delegato alle donne.

“Il periodo preso in considerazione, che va dal primo mese dopo il Dpcm Io resto a casa, alla riapertura delle attività dopo il periodo natalizio - spiega Massimiliano Lotti – è una gestazione che purtroppo ha dato vita a un parto difficile con tante conseguenze. Cambia la tipologia delle persone che si rivolgono alla Caritas lo dimostra l’alto numero dei nuovi accessi, ma anche i bisogni sono mutati soprattutto per quanto riguarda quelli educativi: servono tablet e connessioni, ma anche aiuti psicologici per i ragazzi. Altro dato in aumento è quello della richiesta di cure e visite specialistiche, tante oncologiche, visto che sono state sospese nel servizio pubblico”.

Ai dati censiti mancano quelli del mese di marzo 2020 dove il servizio è stato fatto prevalentemente per telefono con una media di 80 chiamate al giorno, e quelli dei centri parrocchiali che sono rimasti chiusi per l’ascolto, ma attivi per il servizio di spesa a domicilio.

“Ci siamo dovuti reinventare un nuovo modo di gestire i centri di ascolto – ha spiegato la direttrice Idalia Venco- non è stato facile e non lo è neppure ora, la gente è stanca e soprattutto è sola, lo leggiamo nei loro occhi, visto che a parte il primo mese di lockdown poi abbiamo sempre cercato di gestire i centri in presenza”.

Aiuti che sono stati sostenuti anche dal Fondo del buon samaritano, istituito da Caritas e Diocesi all'inizio della pandemia con un fondo iniziale di 150mila euro a cui si sono aggiunti nei mesi molte donazioni anche di privati raggiungendo i 164mila euro.

“Il mio appello alla solidarietà – spiega il vescovo Giovanni Nerbini – è stato accolto, in molti si sono autotassati per aiutare i fratelli in difficoltà. Ora dobbiamo affrontare una nuova emergenza, che riguarda anche lo spirito”.