27.11.2018 h 10:36 commenti

Povertà e marginalità, Prato vince due bandi regionali e porta a casa quasi 900mila euro

Si tratta di fondi sociali europei destinati al sostegno di persone in estrema povertà (532mila euro) e all'inserimento lavorativo dei detenuti (320mila euro)

La Società della salute pratese ha vinto due importanti bandi regionali a sostegno di persone svantaggiate finanziati da fondi europei con tre progetti. In entrambi i casi Prato ha raggiunto l'olimpo della graduatoria. Si tratta in particolare del progetto Pr.I.S.Ma per l'inclusione sociale di persone in situazione di marginalità, arrivato secondo, di Svolta per l'inserimento lavorativo di chi si trova in regime di detenzione e di Point per la costituzione di un punto informativo mobile per indirizzare e accompagnare chi esce dalle case circondariali di Prato e di Pistoia e la propria famiglia verso una nuova vita. Tutti e tre i progetti sono stati presentati all'inizio del 2018 dal precedente direttore della Sds, Michele Mezzacappa, che ha portato a casa anche il finanziamento del progetto Comu per il Mugello dove recentemente ha preso servizio.

Pr.I.S.Ma è stato finanziato con oltre 532mila euro, Svolta con 201mila euro e Point con 120mila euro. Totale oltre 850mila euro.

"Siamo sempre stati bravissimi a intercettare i fondi sociali europei. - commenta Luigi Biancalani, presidente della Sds pratese e assessore al sociale del Comune di Prato - Questo ci aiuta moltissimo perchè le risorse non bastano mai per far fronte ai bisogni dei più poveri. Nel primo progetto rientrano tutte le azioni che mettiamo in campo per combattere l'estrema povertà: contributi economici, emergenza alloggiativa, inserimenti lavorativi, spese sanitarie. Aggiungo i servizi a domicilio per i non autosufficienti. In meno di due anni abbiamo azzerato la lista d'attesa, che superava quota 100, grazie a notevoli investimenti che si aggirano attorno ai 3,5 milioni di euro. Questo ci permette di ridurre le richieste di rsa dove invece, purtroppo la lista c'è. Il progetto va declinato nel dettaglio ma posso dire che sull'estrema povertà siamo in grado di dare tutte le risposte. E' sulla cosiddetta zona grigia che incontriamo più difficoltà".

E.B.