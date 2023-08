07.08.2023 h 08:16 commenti

Potenziati i ripetitori tv a Gamberame e a La Tignamica

Gli impianti di trasmissione in quelle zone, per problemi di visibilità, non ricevono direttamente il segnale sia delle emittenti pubbliche che di quelle private. Per questo il Comune di Vaiano si è sempre accollato il servizio di ripetizione

C’è un ulteriore potenziamento dei canali tv per chi abita a La Tignamica e a Gamberame. Il Comune ha ottenuto l’autorizzazione per l’ampliamento dei canali ripetuti e, da qualche giorno, solo visibili anche una serie di canali Rai e Mediaset specializzati, Real Time, canali dedicati ai bambini e al food.

Nel giugno del 2022, sulla base di una direttiva ministeriale di riorganizzazione delle frequenze, il Comune ha dovuto provvedere in tempi rapidi a chiedere nuove autorizzazioni perché gli impianti non potevano più essere usati alle condizioni fino allora concesse. Nel settembre dello scorso anno è stata fatta un'ulteriore richiesta di ampliamento dei canali ripetuti per entrambi gli impianti. La risposta, positiva, è arrivata alla fine di luglio.

“È un vero e proprio servizio del Comune ai cittadini quello che, con un ripetitore dedicato, ormai da moltissimo tempo viene effettuato sul territorio della Tignamica e di Gamberame - spiega il vicesindaco Marco Marchi - gli impianti di trasmissione in quelle zone, per problemi di visibilità, non ricevono direttamente il segnale sia delle emittenti pubbliche che di quelle private. Per questo il Comune di Vaiano si è sempre accollato il servizio di ripetizione”.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus