22.05.2019

Diagnostica, più spazio per la Radiofarmacia all'ospedale di Prato e in arrivo altre due Pet

Entro la fine del 2022, come già annunciato da Notizie di Prato ( LEGGI ) la Radiofarmacia e il centro Pet del Santo Stefano verranno ampliati, arriveranno anche due nuove Pet con incorporate la Tac e sarà potenziata la zona dedicata ai poliambulatori.Un investimento che, per quanto riguarda macchinari e strumentazione, è di 550 mila euro a cui si aggiungono altri 3 milioni per l’adeguamento dei locali.La Radiofarmacia legate all'oncologia, è uno dei fiori all’occhiello della struttura ospedaliera pratese; con il nuovo progetto diventerà di classe “D”, portando l’intero reparto verso la certificazione dell’eccellenza, e soprattutto, aumentando la quantità e la qualità del servizio.“In questo laboratorio – spiegadirettore del reparto di Medicina Nucleare – si preparano i farmaci che servono per la Pet, con l’ingrandimento disporremo di una più vasta gamma di farmaci e quindi potenzieremo l’aspetto dell’indagine, ovviando anche al problema della fuga di pazienti verso altri ospedali. Nel 2016, proprio per la limitatezza dell’attività della Radiofarmacia, almeno 200 pazienti hanno scelto di andare a Bologna”.Entro giugno è previsto l’arrivo del nuovo sistema automatizzato di frazionamento ed infusione dei radiofarmaci, i macchinari, invece, hanno tempi più lunghi . In media, ogni anno, al Santo Stefano vengono fatte 3.000 Pet, mentre le prestazioni della Medicina nucleare oscillano fra le 5.000 e le 6.000 annue. Tutte gestite da uno staff di 30 persone che aumenterà di qualche unità a conclusione del progetto fornendo anche più prestazioni.Novità in arrivo anche per il centro Pet che raddoppia e rinnova i macchinari creando, di fatto, una sinergia con il reparto di oncologia. In questo caso, oltre alle due nuove Pet con Tac, verrà realizzata anche una nuova struttura, adiacente all’attuale, formata da tre box, dove aspetteranno i pazienti, un bagno, la sala comando, il posto barellati e l’uscita dedicata, visto che chi si sottopone alla Pet per 24 ore mantiene in corpo le sostanze radioattive.“La rivoluzione prevista nella Medicina nucleare – spiegadirettore dell’ospedale Santo Stefano di Prato- comporta anche la riorganizzazione di nuovi spazi, in particolare verrà spostata la pre ospedalizzazione e realizzato il nuovo poliambulatorio con 12 stanze dedicate all’ oculistica per un totale di 300 metri quadri”.Tra i primi promotori del potenziamento della medicina nucleare pratese, il consigliere regionale Nicola Ciolini del Pd, membro della commissione Sanità: "Un progetto che ci permette di aggiungere eccellenze alle eccellenze, come certificato anche dalla classifica del Sole 24 ore e allo stesso tempo di ridurre la migrazione dei pazienti fuori Regione ad esempio a Bologna per la cura del tumore alla prostata. Con questa novità riusciamo anche a sfruttare al massimo gli spazi già esistenti dell'ospedale e gettiamo le basi per il futuro ampliamento attraverso la nuova palazzina".Soddisfatta anche la collega Ilaria Bugetti: "L'inaugurazione di stamani mattina è un segno concreto e tangibile di quanto ci ha detto pochi giorni fa la ricerca del Sole 24 ore, Prato ha una sanità di eccellenza fatta da medici e operatori che ogni giorno lavorano per mantenere un livello qualitativo molto alto; a loro va il mio ringraziamento, così come il mio ringraziamento va all'assessore Saccardi. Abbiamo una sanità di eccellenza che è frutto di un costante impegno sinergico di tutti gli attori in campo con l'unico scopo di risolvere le varie criticità. Il territorio era l’anello debole, ma grazie agli investimenti proposti risponde. Ora al lavoro per ridurre ancora di più le liste d’attesa".