Postino cade da scooter mentre consegna le lettere, portato all'ospedale in codice giallo

E' successo stamani attorno alle 12 in via Regina Margherita lungo la regionale 66 a Poggio a Caiano

Un postino è rimasto ferito gravemente in un incidente avvenuto questa mattina, 17 luglio, in via Regina Margherita lungo la regionale 66 a Poggio a Caiano. Si tratta di un uomo di 63 anni, dipendente di Poste italiane, portato all'ospedale in codice giallo. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri di Carmignano e poi la Municipale di Poggio a Caiano. L'incidente è avvenuto attorno alle 12.

Secondo quanto appreso il portalettere avrebbe fatto tutto da solo. A bordo del suo scooter, giunto al termine della discesa del tratto di regionale che costeggia la Villa medicea, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio dopo aver urtato un cordolo laterale. La caduta è stata rovinosa.

