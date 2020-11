Puntualissimi rispetto a quanto annunciato giovedì scorso dalla direttrice dell'ospedale, Daniela Matarrese (LEGGI) , oggi, 16 novembre, sono partiti i lavori per allargare il Santo Stefano dentro il suo perimetro in modo da ricavare altri 54 letti per pazienti Covid.Stamani tecnici e operai hanno allestito il cantiere in entrambe le ali. Il più visibile è quello all'ingresso della dialisi, uscendo dall'ospedale a sinistra. L'appalto, realizzato secondo una procedura d'urgenza legata alla protezione civile regionale, è stato affidato alla Nigro costruzioni di Prato. Si tratta di realizzare due mini padiglioni nelle due cosiddette "ali" dell'ospedale, ossia alle sue estremità. Si tratta di spazi già coperti e con la predisposizione impiantistica, pensati sin dalla progettazione del Santo Stefano come moduli per futuri ampliamenti. Cosa questa che permetterà di terminare i lavori nel giro di un mese anche perché essendoci già il solaio del piano superiore a fare da copertura, giornate di pioggia come quella di oggi non interrompono il cronoprogramma dei lavori.Il costo complessivo dell'operazione, comprensivo anche di arredi, Iva, varie ed eventuali, sfiora i due milioni di euro coperti da fondi ministeriali. A fine pandemia, questi spazi saranno convertiti in ambulatori con una semplice tramezzatura in cartongesso dei due open space in costruzione.