Poste torna ad assumere: nella prima tranche previsti sette posti in più anche a Prato

Complessivamente in Toscana sono 69 le assunzioni programmate e riservate a coloro che abbiano già lavorato nell'azienda negli ultimi cinque anni

Infornata di assunzioni per Poste. In Toscana saranno 69, più delle attese. Sette a Prato. Le assunzioni verranno fatte tra coloro che abbiano già lavorato nell'azienda negli ultimi cinque anni. Sarà Poste Spa a scrivere a chi ha i requisiti per poter presentare la propria candidatura.

Lo rende noto il segretario della Slp Cisl Toscana Marco Nocentini, in base ai numeri comunicati ufficialmente nelle scorse ore dall'azienda. I nuovi ingressi, spiega una nota, sono frutto di un accordo sulla stabilizzazione sottoscritto il 13 giugno scorso dai sindacati e che prevede un totale di 3.000 assunzioni, in più fasi, a livello nazionale. Questa è la prima tranche che, in Toscana, prevede 42 nuovi ingressi in provincia di Firenze, 11 ad Arezzo, 3 a Lucca, 5 a Pisa, 7 a Prato e 1 a Siena.

"Siamo molto soddisfatti per il gran numero di assunzioni in Toscana, maggiore rispetto ai numeri che inizialmente erano circolati - commenta Nocentini -. E' una prima risposta al precariato e alle carenze di personale con cui facciamo i conti da anni. Il nostro impegno dei prossimi mesi sarà quello di stabilizzare altri ex lavoratori nelle province che oggi sono rimaste escluse dalle assunzioni".