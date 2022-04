11.04.2022 h 13:06 commenti

Poste in sofferenza a Prato, mancano postini e personale di sportello. La Cgil: "Così servizio scadente"

Il sindacato lamenta la carenza di 21 portalettere e almeno 10 sportellisti, inoltre quasi un contratto su due è a termine. L'azienda annuncia un piano di assunzioni ma non viene ritenuto sufficiente. Le maglie nere gli uffici di Iolo e Montemurlo

La carenza di postini e addetti agli uffici postali penalizza la qualità del servizio nella provincia di Prato mancano 21 portalettere e almeno 10 sportellisti, così Slc Cgil chiede un tavolo di confronto con l'azienda anche attraverso Matteo Biffoni presidente Anci Toscana. "In due anni - ha spiegato Luca Degli Innocenti Slc Cgil- i postini sono passati da 103 a 75 in tutta la provincia ma è aumentato il ricorso ai contratti a termine raggiungendo quota 40% , il dato più alto della Toscana. Per questo torniamo a chiedere a Poste di investire nelle risorse umane e assumere".

L'azienda ha già annunciato un piano di assunzioni , ma secondo il sindacato sono insufficienti, il fabbisogno del personale è al netto dei nuovi posti di lavoro.

Gli uffici postali nella provincia sono 33, a soffrire maggiormente per la carenza di organico quelli con apertura anche il pomeriggio: Iolo e Montemurlo si aggiudicano la maglia nera. "Dobbiamo lavorare con macchinari vecchi, connessioni lente - spiega Marco Vesigna Slc Cgil - rendiamo un servizio carente alla clientela con cui dobbiamo costantemente giustificarci . A questo si aggiunge la mancanza di personale nel 2021 ci sono stati 20 pensionamenti e solo 3 assunzioni".

Negli ultimi mesi, da quando è diventato obbligatorio il green pass per accedere agli uffici postali si sono verificati in tutta la provincia almeno una decina di aggressioni soprattutto verbali nei confronti dei dipendenti. In un paio di casi sono intervenute le forze dell'ordine.

Le maggiori fragilità, però, si verificano per il servizio di recapito delle lettere, tanto che è stato indetto uno stato di conflittualità con poste italiane per cui il personale non fa più straordinario e ogni lavoratore ha in carico una sola zona : "Le carenze di organico - spiega Giada Materassi delegata Slc - crea un disservizio alla clientela, i colleghi a tempo indeterminato non conoscono le strade delle zone dove lavorano perchè ruotano ogni giorno, questo rallenta la consegna e spesso siamo oggetto di aggressioni verbali".

Il primo obiettivo del sindacato è di ottenere nuove assunzioni, ma anche iniziare a pianificare il futuro: "Poste italiane - continua Degli Innocenti - è in salute e continua a investire in prodotti finanziari, ma noi chiediamo anche di potenziare il servizio primario attraverso anche una piattaforma commerciale che possa offrire più servizi ai cittadini sia agli anziani penso a una sorta di cup a domicilio tramite il palmare dei postini, ma anche all' e-commerce con accordi sul territorio con le aziende".

