Poste ha assunto a Prato a tempo indeterminato quattro giovani neolaureati. Le selezioni proseguono

I neo assunti sono andati a rafforzare i team di lavoro degli Uffici di Galciana, Iolo, Poggio a Caiano e Prato 12. Il racconto di uno di loro: "E' stata una bellissima sorpresa e un grande occasione di crescita professionale"

Nei primi sei mesi del 2022, nella provincia di Prato, Poste ha formalizzato quattro assunzioni tra operatori di sportello e consulenti finanziari. Si tratta di giovani, tutti laureati e assunti con contratto a tempo indeterminato. L'azienda spiega che si tratta solo della prima tranche di assunzioni sul territorio e che prosegue l'attività di selezione tra figure che risondono a queste caratteristiche. I neo assunti sono andati a rafforzare i team di lavoro degli Uffici di Galciana, Iolo, Poggio a Caiano e Prato 12.

Per i quattro giovani pratesi si è aperta quindi una nuova prospettiva di lavoro, senza doversi allontanare dalla loro città. Tra loro c'è Kevin Gumiero, neo laureato assunto a tempo indeterminato come specialista consulente. "Dopo il diploma scientifico - racconta -, ho proseguito gli studi con la facoltà di Scienze Politiche, indirizzo di Studi Internazionali, a Firenze. Dopo la laurea con una tesi sulla politica macroeconomica della Bce durante la grande recessione, ho proseguito con il corso magistrale in Relazioni Internazionali, ancora una volta approfondendo quei temi che mi avevano particolarmente colpito durante il percorso triennale. Ho concluso il corso magistrale con una tesi sul risparmio privato e il ruolo di questo nel sistema finanziario".

Dopo una breve esperienza di lavoro come intermediario finanziario, Gumiero ha tentato la candidatura per Poste, riuscendo ad essere assunto. Per di più con un contratto subito a tempo indeterminato. "E' stata una sorpresa - ammette -. Dato il percorso di studi e dopo quella breve esperienza lavorativa, ero già pronto ad affrontare anni di contratti a tempo determinato e rinnovi, non sempre per mansioni in linea con quello che ho studiato, con tutto ciò che da questo può derivare in termini di futuro e progetti. La possibilità di poter essere assunto a tempo indeterminato era del tutto inaspettata e per questo ha avuto ancora più impatto, prima di tutto dal punto di vista della sicurezza e di ciò che posso sperare per il futuro. Oltre a questo, c’è stata poi la possibilità di rimanere vicino a dove già vivo. La possibilità di lavorare in una grande azienda nazionale, poi, apre a molte occasioni per quanto riguarda il futuro, in termini di ruolo, mansione e crescita".