09.04.2020 h 14:45 commenti

Poste ci ripensa, torna al negozio (in orario di apertura) e consegna la raccomandata

Si è risolto in tempi record il disguido denunciato ieri dal noto ottico Alfredo Mannucci: "Il direttore dell'ufficio postale mi ha fatto arrivare anche le sue scuse. Un gesto che ho apprezzato"

Poste italiane ci ripensa e, meno di 24 ore di distanza, si è ripresentata al negozio- stavolta in orario di apertura - per consegnare la raccomandata, con tanto di scuse. Un bel gesto apprezzato da chi lo ha ricevuto.

Si è risolto così nel giro di poco tempo il disguido denunciato ieri da Notizie di Prato, che ha raccolto lo sfogo di Alfredo Mannucci, noto commerciante nel settore ottico, che ieri 8 aprile aveva trovato nel suo negozio di via Roma un avviso di giacenza lasciato alle 15.10, quando l'attività apre invece alle 16 come si legge nei cartelli messi sulle vetrine ( LEGGI ).

Mannucci si era lamentato di essere così costretto a recarsi alle Poste e mettersi in fila per ritirare la raccomandata, venendo meno così agli inviti a circolare meno possibile ed evitare i luoghi affollati. Una cosa, a suo dire, evitabile se solo il portalettere avesse effettuato la consegna in orario di apertura del negozio.

Stamani, la sorpresa: “Non solo mi è stata recapitata la lettera raccomandata – spiega Mannucci–, ma mi sono arrivate anche le scuse del direttore dell’ufficio postale, che ho molto apprezzato”. Per una volta il buonsenso e la ragione hanno vinto sulla burocrazia.