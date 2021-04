14.04.2021 h 12:19 commenti

Positivo il 2020 di ChiantiBanca che chiude con un utile di oltre 8,7 milioni di euro

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio che ora sarà sottoposto all'Assemblea dei soci convocata per giovedì 29 aprile con modalità di voto delegata in rispetto alle normative anti Covid

ChiantiBanca ha chiuso il 2020 con un utile netto di 8.712.789 euro. E' quanto si ricava dal progetto di bilancio approvato dal Consiglio d'amministrazione dell'istituto di credito.

"Gli importanti risultati e il livello di solidità raggiunti - si legge in una nota di ChiantiBanca -trovano conferma in tutti i più significativi indicatori, a partire dalla sensibile crescita di patrimonio netto (206,8 milioni, 7,6 in più rispetto all’esercizio 2019) e patrimonio di primaria qualità (Cet 1: 12,80% dall’11,61%). Da sottolineare l’accelerazione del percorso di miglioramento del profilo creditizio, espresso attraverso la riqualificazione degli attivi, con particolare attenzione ai crediti non performanti (Npl), ridotti dal 15,5% al 12%, e al tasso di copertura del credito deteriorato (67,20% sulle sofferenze e 51,98% sul dato complessivo)".

Ma gli aspetti positivi del 2020 non si fremano qui. In evidenza anche il progressivo incremento della compagine sociale – composta da quasi 28.000 unità, quinta Bcc in Italia come numero di soci – e il sostegno fornito in termini di nuove garanzie governative: sono state evase oltre 4.350 pratiche per complessivi 180 milioni erogati. L’aiuto al territorio viene espresso anche attraverso sponsorizzazioni, contributi e beneficenza: nel 2020 gli interventi hanno superato il milione e mezzo, grazie anche all’impegno condiviso con Fondazione ChiantiBanca e ChiantiMutua.

Il progetto di bilancio sarà ora sottoposto all’approvazione dell’Assemblea annuale dei soci che si terrà giovedì 29 aprile (in seconda convocazione) senza la presenza fisica dei soci in virtù delle restrizioni dovute all’emergenza del momento: il voto, così come avvenne lo scorso anno, potrà essere espresso unicamente conferendo delega al Rappresentante designato, individuato nel notaio Marcello Focosi.

“ChiantiBanca è una realtà sana, con basi solide e prospettive ambiziose – dice il presidente Cristiano Iacopozzi – che continua a operare a sostegno di soci e clienti, i cui attestati di stima e fiducia danno forza al lavoro di un Consiglio di amministrazione che ormai da quattro anni lavora in grande armonia”.

“Siamo riusciti a sostenere territori e comunità di riferimento nonostante le problematiche connesse alla pandemia, accelerando allo stesso tempo il percorso di rafforzamento patrimoniale e mantenendo una redditività in linea con le previsioni di budget”, le parole del direttore generale Mirco Romoli.