08.11.2020 h 11:43 commenti

Positivo dipendente dell'Anagrafe di via 7 marzo: uffici chiusi per la sanificazione

I locali della ex circoscrizione Nord a Galcetello riapriranno martedì mattina. Tutti i servizi sono disponibili solo su appuntamento

Gli uffici riapriranno regolarmente martedì. Il Comune ricorda che tutti i servizi sono disponibili solo su appuntamento; i cittadini che avevano un appuntamento per la giornata di domani sono già stati avvertiti.

Nella giornata di domani, lunedì 9 novembre, resteranno chiusi al pubblico gli uffici dell'anagrafe decentrati alla ex circoscrizione Nord, in via 7 Marzo 1944. La chiusura si rende necessaria per procedere alle operazioni di sanificazione dei locali a seguito di un caso di positività al coronavirus tra i dipendenti.