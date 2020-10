09.10.2020 h 11:47 commenti

Positivo al Covid un ragazzo delle medie di Vernio, il preside lascia a casa l'intera classe

La decisione presa in via precauzionale in attesa che l'Asl termini l'indagine epidemiologica e prenda i conseguenti provvedimenti. Si tratta di una prima del Pertini

Gli studenti di una classe prima della scuola media Pertini di Vernio sono stati rimandati a casa stamani, 9 ottobre, dal dirigente scolastico Daniele Santagati dopo la segnalazione della positività al Covid di uno dei ragazzi che la frequentano. Lo stesso provvedimento è stato preso anche nei confronti degli insegnanti che avevano avuto contatti con lo studente. La decisione di isolare la classe è stata presa in autionomia dal preside in attesa che arrivino comunicazioni più precise da parte dell'Asl che ha avviato l'indagine epidemiologica, come avviene sempre in questi casi. Nei giorni scorsi, sempre nel Comune di Vernio, erano state chiuse sia la primaria sia la scuola dell'infanzia di Montepiano dopo la positività di una delle insegnanti e di una custode.

Intanto ieri il sindaco di Vernio Giovanni Morganti ha fatto il punto della situazione dei contagi nel comune: "A Vernio attualmente di registrano, secondo i dati forniti dalla Asl, 21 casi positivi e 27 persone poste in quarantena - dice -, i casi sono concentrati in pochi nuclei familiari. Su 21 casi, 20 sono in isolamento presso il proprio domicilio e risultano asintomatici o con sintomi lievi, una sola persona è ricoverata in ospedale in via precauzionale. Oltre il 60% dei casi risulta concentrato nella zona di Montepiano, per questo l'amministrazione comunale ha richiesto alla Asl di attivare un intervento di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione della situazione. Si tratta per lo più di casi collegati a gruppi familiari e all’ambito della scuola primaria. Il dato risulta del tutto in linea con le medie provinciali".