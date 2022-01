22.01.2022 h 13:27 commenti

Positivo al Covid ‘evade’ dalla quarantena, denunciato dai carabinieri

Nei guai è finito un quarantenne. I militari lo hanno fermato in via Galcianese nonostante l’obbligo di rispettare l’isolamento

Nonostante costretto all’isolamento perché positivo al Covid, ha lasciato il suo domicilio. ‘L’evasione’ dalla quarantena è stata scoperta dai carabinieri e l’uomo, un cinese di 40 anni, è stato denunciato. È successo la notte di sabato 22 gennaio, intorno alle 2. Il quarantenne è stato fermato in via Galcianese e dal controllo a cui è stato sottoposto è emersa la quarantena a causa della positività al Covid. Sono in corso accertamenti per appurare i motivi che hanno spinto l’uomo a interrompere l’isolamento sanitario.

