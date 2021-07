26.07.2021 h 12:45 commenti

Positivi al rientro da Malta, portati a casa in Lombardia da un'ambulanza Covid della Misericordia di Prato

Quattro dei 29 giovani risultati positivi al tampone hanno potuto far rientro a casa grazie al mezzo dell'associazione di volontariato pratese. E' stato il coordinamento Area emergenza nazionale ad affidare i trasferimenti alle Misericordia. I ragazzi sono stati prelevati all'aeroporto di Fiumicino e accompagnati nelle zone di residenza

Sono rientrati a casa, in Lombardia, con un'ambulanza della Misericordia di Prato quattro dei 29 giovani italiani risultati positivi al Covid al ritorno da Malta. Il rientro di tutti i giovani è stato affidato alle Misericordie tramite il coordinamento di Area emergenza nazionale che ha immediatamente chiesto la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di pazienti affetti da coronavirus. Il trasporto è stato fatto ieri, domenica 25 luglio, dall'aeroporto di Fiumicino.

“Ci siamo attivati in tempi brevissimi – spiega Cristian Gori, responsabile dei servizi della Misericordia di Prato – del resto, fin dai primi tempi dell'emergenza sanitaria ci siamo attrezzati per svolgere servizi di trasporto di pazienti Covid in modo rapido e in piena sicurezza”. I giovani, presi successivamente in carico dal sistema sanitario della regione di appartenenza, stanno bene e dovranno fare la quarantena nelle forme e nei modi previsti in Lombardia. L'ambulanza con i soccorritori è rientrata a Prato nel primo pomeriggio di ieri.



