Positiva in discoteca, centinaia di giovani contattano l'Asl per farsi fare il tampone

Alla Prevenzione della Toscana centro stamani erano già arrivate 200 mail di persone che erano al Seven Apples la sera di sabato. Molti pratesi anche tra i 550 che si sono rivolti all'Asl Toscana Nord

Stanno rispondendo in massa all'appello delle Asl i ragazzi e i giovani che erano al Seven Apples di Marina di Pietrasanta la notte tra l'8 e il 9 agosto, quando nella discoteca ha trascorso alcune ore una ragazza di Pisa poi risultata positiva al Covid 19 ( LEGGI ).

Tra ieri 11 e stamani 12 agosto sono state oltre 200 le mail inviate alla Prevenzione dell'Asl Toscana Centro da giovani residenti tra Prato, Pistoia e Firenze. Oltre 550, invece, quelli che hanno contattato l'Asl Toscana Nord, tra i quali anche molti pratesi che si trovano in vacanza in Versilia. Adesso saranno tutti ricontattati per effettuare il tampone e verificare una eventuale positività al coronavirus. L'obiettivo dell'Asl, che ieri ha lanciato un appello tramite la stampa e i social, è circosrivere sul nascere l'ipotetico focolaio innescato dal comportamento poco responsabile della giovane che, secondo quanto ricostruito, sarebbe andata in discoteca dopo aver fatto il tampone al rientro da una vacanza all'estero ma senza attendere la risposta. Che è arrivata il giorno successivo alla serata passata in discoteca.