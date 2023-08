09.08.2023 h 10:06 commenti

Portone forzato e fioriere rovesciate e rotte: ancora una notte "calda" in via Strozzi

L'allarme dato stamani dai residenti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato un sopralluogo con le Volanti. Si tratta dell'ennesimo episodio di criminalità avvenuto nella zona nelle ultime settimane

Brutto risveglio per i residenti di un condominio di via Strozzi che stamani, 9 agosto, hanno trovato il portone danneggiato e le fioriere rovesciate e distrutte. Sul posto è intervenuta la polizia con le Volanti per effettuare un sopralluogo. Da un primo controllo sembra che il portone abbia retto e i ladri non siano risuciti a entrare all'interno del palazzo. Forse il danneggiamento conseguente è stato fatto proprio per la rabbia di aver fallito il proprio scopo.

Via Strozzi torna così nuovamente al centro della cronaca. In questa estate sono stati già numerosi gli episodi denunciati dai residenti, che lamentano una situazione di degrado crescente. I più gravi la sera del 24 giugno scorso, quando una coppia di coniugi fu aggredita e picchiata mentre stava rincasando, e la notte del 28 luglio con un uomo di 30 anni di nazionalità marocchina trovato in strada con profonde ferite all'addome provocate da un'arma d taglio.