Porte rotte e pericolanti nei bagni della piscina di viale Galilei. L'assessore: "Lavori al via in primavera"

Da mesi mancano le maniglie e dallo scorso lunedì quella del bagno dei disabili è stata fermata con lo scotch per evitare che cada. Lo sfogo delle corsiste: "La struttura cade a pezzi"

La piscina di viale Galilei inizia ad accusare il peso degli anni. Negli spogliatoi femminili, al primo piano, da mesi le porte dei bagni non si chiudono, in una manca la maniglia e il moncone non è mai stato levato inoltre da lunedì quella della toilette dedicata ai disabili è stata bloccata con lo scotch per evitare che cadesse.

Una soluzione che preoccupa le corsiste. "Non riuscire a utilizzare il bagno – spiegano – è sicuramente un disagio, ma questa porta è un pericolo da un momento all'altro potrebbe cascare portandosi dietro tutta la parete e lo stipite. A questo si aggiunge che il bagno è inaccessibile ed è l'unico a disposizione per i portatori di handicap".

La struttura ha anche grossi problemi di umidità; nell'estate è stata rimbiancata la zona bagni e docce, ma alla base il problema non è stato sanato. L'amministrazione aveva annunciato l'inizio dei lavori, che prevedono anche il rifacimento delle tribune, per lo scorso maggio, ma il cantiere non è ancora partito. Addirittura le associazioni natatorie hanno venduto abbonamenti annuali garantendo la permanenza dei corsi nella vasca di via Marradi.

Evidentemente un problema di comunicazione con gli uffici sportivi. "A gennaio - ha spiegato l'assessore allo sport Luca Vannucci – inizieranno i lavori alla piscina di Mezzana che interesseranno soprattutto la vasca. A ruota, quindi verso aprile, partiranno quelli per la risistemazione di via Marradi . I lavori dureranno cinque mesi e prevedono, oltre al rifacimento delle tribune e del pavimento degli spogliatoi, anche la coibentazione dell'edificio e la costruzione di un bar. Il cantiere dovrebbe durare cinque mese. A settembre del prossimo anno inizieranno i lavori in via Roma". Terminati, invece, i lavori alla piscina Gescal e a quella di San Paolo.

Nel frattempo, in attesa dei vari cantieri, bisogna trovare una soluzione per incastrare tutti i corsi delle tre società Uisp, Csi e Cgfs e l'attività di nuoto libero.



