Porte di Prato chiuse per i rappresentanti di Si Cobas, il questore firma il foglio di via e detta le condizioni

I rappresentanti territoriali del sindacato che da tempo si batte contro lo sfruttamento del lavoro nelle aziende cinesi potranno frequentare la città solo per svolgere il loro lavoro e solo dopo aver comunicato la loro presenza alla questura. Il provvedimento in vigore per tre anni

Luca Toscano e Sarah Caudiero, responsabili territoriali di Si Cobas, non potranno mettere più piede a Prato nei prossimi tre anni se non per svolgere attività sindacale e solo dopo averlo comunicato alla questura. Lo ha deciso il questore Alessio Cesareo che ha firmato il foglio di via obbligatorio dopo aver esaminato le notizie della sezione Anticrimine sulla pericolosità dei due sindacalisti. E' lo stesso Luca Toscano a dare notizia del procedimento per il rilascio del foglio di via. Procedimento che si è concluso in queste ore con l'applicazione della misura preventiva. I due sindacalisti sono stati fermati dalle forze dell'ordine davanti ai cancelli della tintoria Dl in via Gestri dove era in corso lo sciopero dei 24 lavoratori che protestavano per lo sfruttamento da parte della proprietà cinese e che, alla fine, hanno ottenuto contratti regolari a tempo indeterminato. Fermati e denunciati e ora anche destinatari del foglio di via.

“Un paradosso vergognoso e inaccettabile – le parole di Toscano – mentre da tutte le parti ci si riempie la bocca dell'emergenza sfruttamento nelle aziende tessili a conduzione cinese, la questura decide di allontanare dalla città due persone che si impegnano al fianco dei lavoratori per provare a riportare il rispetto delle leggi in materia di lavoro e i diritti nelle fabbriche pratesi”.

La questura ha prima contestato fatti precisi a Toscano e Caudiero, poi ha valutato le controdeduzioni dei due sindacalisti decidendo infine di rilasciare il foglio di via obbligatorio “ritenuto un provvedimento adeguato a garantire la sicurezza del territorio”.

Il rappresentante di Si Cobas parlando del procedimento avviato dalla questura ha detto: “E' un segnale grave e pericoloso per le libertà democratiche e l'esercizio del diritto costituzionale di sciopero ed associazione sindacale. Proprio in un territorio in cui lo sfruttamento è ormai da tutti riconosciuto come un cancro contro cui, come dimostrato alla tintoria Dl, le vertenze sindacali e gli scioperi possono essere la più efficace cura e anticorpo”.



