Porte aperte al Palazzo delle professioni: incontri, concerti e laboratori per bambini

Palazzo Vaj domani, sabato 2 dicembre, apre le porte a tutti i cittadini per la seconda della Giornata delle professioni. Gli otto Ordini e Collegi che rappresentano circa 4.600 professionisti pratesi si racconteranno nel corso di una giornata che ha anche l’obiettivo di dare sostegno, attraverso una raccolta fondi speciale per il Comitato Città di Prato Pro emergenze, alle tante persone che stanno subendo le pesantissime conseguenze dell’alluvione dello scorso 2 novembre. Un messaggio forte di sostegno alle tante imprese e alle persone che si trovano in difficoltà dai professionisti pratesi che accoglieranno i cittadini nelle loro sedi, domani a partire dalle 15.30, per raccontare la loro attività. In programma il benvenuto del presidente Marco Dominici con i saluti del prefetto Adriana Cogode, del sindaco Matteo Biffoni e del presidente del Tribunale Francesco Gratteri.

Alle 16 l’Associazione Arcantarte animerà un laboratorio artistico per bambini: filati e materiali che sono stati danneggiati, ma anche risparmiati, dall’alluvione saranno utilizzati per realizzare decorazioni natalizie e un presepe (prenotazione obbligatoria sul sito del palazzo www.palazzodelleprofessioni.it).

Alle 17 il concerto-omaggio a Ennio Morricone e alle sue grandi musiche da film con Massimo Barsotti, l’Ensemble Terzo Tempo e la prestigiosa partecipazione della soprano Elisa Bonora. Un concerto tributo per ricordare uno dei più amati musicisti italiani che ha lasciato tracce indelebili nel panorama musicale mondiale per esaltare la forza delle composizioni del maestro catturandone l’essenza e la potenza espressiva. Il pianista-compositore Massimo Barsotti ha elaborato alcuni dei temi più famosi scritti per il cinema quali C’era una volta il west, Nuovo cinema Paradiso, Gabriel’s oboe, Giù la testa, Il segreto del Sahara, Sacco e Vanzetti, in cui alla melodia originale si aggiungono linguaggi compositi che vanno dal jazz, alla bossa nova, dal new age alla musica etnica e al pop, in un susseguirsi di contaminazioni capaci di esaltare la forza dell'espressione trasversale e universale tipica delle struggenti melodie del compositore romano.