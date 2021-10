07.10.2021 h 14:36 commenti

Portato in Questura per furto di alcolici, esce dopo due ore e subito ruba una bicicletta

Protagonista un pluripregiudicato di 40 anni che nel giro di un pomeriggio è riuscito a collezionare due denunce

Sorpreso a rubare alcolici in un supermercato di via Ferrucci, è stato preso in consegna da una pattuglia delle Volanti e portato in Questura per essere denunciato per furto. Una volta uscito dagli uffici, ha pensato bene di rubare una bicicletta per poter tornare verso il centro.

Protagonista del singolare episodio, avvenuto nel pomeriggio di ieri 6 ottobre, è stato un 40enne pratese, pluripregiudicato e volto noto alle forze dell'ordine della città.

L'uomo, verso le 14, è stato fermato da un addetto alla vigilanza del supermercato mentre cercava di uscire dal negozio con bottiglie di superalcolici per un valore di 100 euro, alle quali aveva rimosso le placche antitaccheggio. Portato in Questura e denunciato, ne è uscito intorno alle 17.30.

Intanto, all'incirca alla stessa ora, una donna pratese, che si era appena recata negli uffici della Questura, si è accorta che le era stata rubata la bici lasciata nella vicina via Berlinguer. Dalle telecamere di sicurezza, i poliziotti hanno riconosciuto il ladro proprio nel 40enne, che è stato rintracciato più tardi in via Filzi. Di fronte ai poliziotti ha ammesso il furto della bici, dicendo che l'aveva già vendita per 45 euro a una persona di cui non ha saputo fornire indicazioni. Per il 40enne è quindi scattata la denuncia bis per furto aggravato.