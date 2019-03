03.03.2019 h 21:53 commenti

Portata in codice rosso a Careggi dopo essere stata investita da un'auto

Grave incidente a Vaiano: la donna è stata travolta mentre si trovava in via Artigiani, angolo via Rosselli. E' stata soccorsa da un'ambulanza della Misericordia

Una donna di 43 anni è stata portata a Careggi in codice rosso dopo essere stata investita da un'auto in via Artigiani, angolo via Rosselli a Vaiano. L'incidente è successo poco dopo le 19 di oggi, domenica 3 marzo. E' stata un'ambulanza della Misericordia di Vaiano a soccorrere la donna. I sanitari, viste le condizioni, hanno deciso di trasferirla direttamente a Careggi. Per i rilievi è intervenuta la pattuglia dei carabinieri che dovrà ora ricostruire la dinamica dell'investimento.

