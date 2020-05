08.05.2020 h 16:10 commenti

Popolare Vicenza troppo "pigra" nel gestire la tesoreria: condannata a risarcire con 50mila euro il Comune

La Corte dei Conti della Toscana ha condannato la banca, ora in liquidazione coatta amministrativa, per il ritardo con cui prelevava i soldi versati dai cittadini sui conti correnti postali, arrecando così un danno alle casse comunali

La Banca Popolare di Vicenza, da tre anni in liquidazione coatta amministrativa in seguito al dissesto finanziario, è stata condannata dalla Corte dei Conti della Toscana a risarcire con quasi 50mila euro il Comune di Prato.

All'origine della sentenza una serie di irregolarità sulla gestione dei conti dell'ente operate tra il 2009 e il 2013, anni in cui l'istituto di credito vicentino era tesoriere del Comune. Le irregolarità sono emerse in seguito ad una complessa verifica dei diversi conti correnti accesi quando l'insegna era ancora quella della Cassa di Risparmio di Prato. Stando alla ricostruzione della procura contabile e al successivo convincimento dei giudici, la Bpvi ha svuotato con ritardo i conti correnti postali intestati al Comune di Prato causando, in questo modo, un danno alle casse pubbliche pari alla differenza tra il rendimento lordo che sarebbe stato percepito se i soldi fossero stati subito prelevati e riversati in Tesoreria e quanto effettivamente percepito da Poste italiane. Accanto a questo, anche il danno per la ritardata erogazione, tra il 2009 e il 2012, del contributo di sponsorizzazione che, secondo le carte, è stato corrisposto non entro la fine dell'anno di riferimento ma in quello successivo. E ancora: il riconoscimento, già nel 2012, di un compenso al tesoriere per il servizio svolto nonostante questa voce sia stata introdotta negli accordi solo nel 2013. Irregolarità che sono costate all'attuale amministrazione della Bpvi 47.624 euro. E' questa la somma che il Comune di Prato incasserà da quella che per anni è stata la banca di riferimento del territorio.

Il procedimento contabile è scaturito da una relazione di irregolarità redatta dal Comune nel 2015 e integrata nel 2018: contestazioni addebitate solo a Bpvi ma, in ultima battuta, notificate anche a Intesa Sanpaolo che a giugno 2017 aveva formalizzato l'acquisizione della banca veneta. Intesa Sanpaolo è uscita poi di scena perché i giudici hanno accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva: “La cessione d'azienda – si legge nella sentenza della Corte dei Conti – non ha comportato il subentro della concessionaria Intesa in tutti i rapporti giuridico-patrimoniali già facenti capo alla cedente Banca Popolare di Vicenza”.

I legali dell'attuale gestione della Bpvi hanno provato a sottrarsi al giudizio del tribunale contabile sostenendo che a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, “risulterebbe preclusa la prosecuzione di ogni azione nei confronti della società”. La difesa ha sostenuto che, nel caso, ad occuparsi della vicenda avrebbe dovuto essere il tribunale civile che si sta occupando del dissesto della banca. Una tesi che è stata respinta dai giudici contabili: “La giurisprudenza ha provveduto, da tempo, a riconoscere la possibilità di instaurare o proseguire giudizi di conto nei confronti di un soggetto sottoposto a procedura concorsuale valorizzando la peculiarità di detti giudizi e la loro autonomia rispetto ai giudizi civili e alle azioni esperibili in sede di procedure concorsuali”.

nadia tarantino