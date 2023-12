26.12.2023 h 15:33 commenti

Pontificale di Santo Stefano, il vescovo loda l'impegno e la grinta dei pratesi dopo l'alluvione

Nell’omelia il Presule ha parlato delle prossime elezioni amministrative e del costante calo della partecipazione al voto: "abbattiamo la disaffezione dei nostri concittadini". Poi l’invito a coinvolgere maggiormente le comunità straniere nella vita democratica della città

"La buona volontà, l’impegno e la grinta di chi è abituato a lottare con le proprie risorse e capacità e la solidarietà di molti ci permettono di guardare al futuro con maggiore serenità". Nel giorno del patrono Santo Stefano il pensiero del vescovo Giovanni Nerbini è andato a tutti quei pratesi duramente colpiti dalla recente alluvione del 2 novembre, "che ha interessato oltre ai singoli e alla famiglie ben 3.600 aziende, alcune in maniera pesantissima". Monsignor Nerbini non ha nascosto la preoccupazione di quei giorni, grande era il timore che "questa sciagura naturale potesse innescare un processo di ulteriore perdita di capacità produttiva e di posti di lavoro". Invece, ha poi osservato il vescovo, "le informazioni che arrivano oggi sono di segno completamente opposto".



Il 26 dicembre la Chiesa ricorda Santo Stefano, primo martire della cristianità, patrono della città e della diocesi di Prato. In questo giorno il clero diocesano concelebra il solenne pontificale della festa, presieduto dal vescovo Giovanni Nerbini. In duomo erano presenti le autorità cittadine, con il sindaco Matteo Biffoni, il presidente della Provincia Simone Calamai, l’onorevole Erica Mazzetti, la consigliera regionale Ilaria Bugetti e i rappresentanti dei Comuni presenti sul territorio diocesano di Prato.

Anche quest’anno sono stati tanti i fedeli che hanno partecipato alla messa, affollando le panche e le due navate laterali. Secondo tradizione la celebrazione è iniziata portando all’altare il "sasso", il reliquiario contenente una delle pietre con le quali fu lapidato il Santo patrono di Prato.

Parlando del martirio di Stefano e di quello dei martiri contemporanei come il vescovo Oscar Romero, al quale è molto devoto, il vescovo ha iniziato la sua riflessione parlando di "responsabilità" e del fatto che "ogni autentico bene ha un prezzo da pagare". Poi ha lanciato un invito ai presenti, in particolare ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2024. "Prima di un risultato auspicato da ognuna delle parti in competizione, credo dobbiamo farci carico di una emergenza preoccupante – ha detto monsignor Nerbini –. Cinque anni fa, al primo turno delle comunali parteciparono il 68,51% dei cittadini, percentuale scesa al 56,49% nel ballottaggio di giugno. La vera difficoltà da affrontare e abbattere è la disaffezione dei nostri concittadini all’atto fondamentale della vita democratica". Non solo, il vescovo ha chiesto uno scatto in più verso "un vero processo di inclusione di tutte le comunità straniere" affinché si realizzino "forme partecipative alternative ma importanti per chi al voto non può accedere".