Ponte Molino a rischio, il Comune di Poggio a Caiano chiede alla Provincia di bloccare il passaggio dei camion

L'amministrazione dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco torna a chiedere il divieto di transito dei mezzi pesanti e la messa in sicurezza delle spallette di protezione. Il sindaco Puggelli: "Provvedimento che chiediamo da tempo, ma che è rimasto inascoltato"

Preoccupazione per il ponte al Molino dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco in seguito ai fatti di Genova: troppe sollecitazioni dei mezzi pesanti potrebbero indebolire la struttura e le spallette di protezione sono talmente deteriorate che in caso di incidente non reggerebbero all’urto.

Una sentenza che in realtà non sorprende l’amministrazione comunale “Problematiche - spiega il sindaco Francesco Puggelli - che da tempo sono state evidenziate, anche con richieste di intervento alla Provincia, ma che fino ad oggi non sono state prese in considerazione. Per il resto il ponte non desta preoccupazione, ma è necessario istituire il divieto di transito per i mezzi pesanti, prima che sia troppo tardi”. Urgente anche l’intervento di rinforzo delle spallette, che allo stato attuale in caso d’urto si sgretolerebbero e quindi rendono meno sicuro il ponte. “Anche in questo caso abbiamo più volte sollecitato la Provincia che a maggio aveva addirittura messo i cartelli di inizio lavori, ma il cantiere non è mai partito”. Il divieto di passaggio dei mezzi pesanti, deviati sulla nuova bretella di Sant’Angelo renderebbero anche migliore la qualità della vita dei poggesi.

Decisamente migliore la situazione per il ponte all’Asse “Una struttura nuova – spiega puggelli – che probabilmente non ha bisogno di nessun intervento correttivo, anche se stiamo ancora aspettando la realizzazione dei marciapiedi da parte della Provincia”. Documenti alla mano Puggelli cercherà di sbloccare la situazione. “Purtroppo la Provincia è un ente svuotato e quindi tutto diventa più difficile, ma non possiamo giocare con la sicurezza, bisogna intervenire velocemente”.



