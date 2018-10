Dopo i primi lavori di preparazione, di scavo e di restauro sul posto, adesso si prosegue in officina: lo storico ponte Leopoldo II, conosciuto come il Ponte Manetti dal nome del suo progettista, è ora in fase di realizzazione alla Benassi Costruzioni di Massa. L’azienda si sta infatti occupando della creazione delle strutture che comporranno il ponte: due rampe laterali (che saranno assicurate agli archi esistenti con dei tiranti) e un corpo centrale. Entro i primi di novembre le strutture in metallo saranno pronte e verranno portate a Poggio a Caiano in più blocchi, per evitare trasporti straordinari. Una volta sul posto, gli elementi in metallo saranno saldati in attesa della messa in posa e dell’inaugurazione. Ricordiamo che sarà un passaggio ciclopedonale e rimetterà in connessione diretta le Cascine di Tavola con la Villa medicea di Poggio.