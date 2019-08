13.08.2019 h 10:44 commenti

Ponte e settimana di Ferragosto, ecco quali uffici comunali restano chiusi

In alcuni casi si tratta di un cambio di orario di apertura al pubblico con chiusura totale il 16 agosto. Uno sguardo anche in provincia

Sono numerosi gli uffici pubblici che cambieranno orario di apertura al pubblico in questa settimana o resteranno chiusi durante il ponte di Ferragosto. Vediamo quali.

Partiamo dal Comune di Prato.

Albo pretorio: dal lunedì al venerdì 9 - 13, con chiusura totale il 16 agosto. Anagrafe centrale: dal lunedì al venerdì: 9 - 13. Archivio generale storico: chiusura dal 12 al 30 agosto compresi.

Sportello al cittadino della Polizia Municipale: dal lunedì al venerdì 9 - 13 mentre sabato: 9 - 12 questo orario sarà in vigore fino al 9 settembre. Sportello per l'edilizia e le attività produttive (Sueap) chiuso venerdì 16 agosto. Urp Multiente: orari dal 1° luglio al 30 agosto: dal lunedì al venerdì 9 - 13, mentre dal 12 al 16 agosto (compresi) rimarrà chiuso per ferie. In aggiunta lo sportello disabili ancH'io riaprirà il 18 settembre e lo Sportello Orientamento legale rimarrà chiuso tutto agosto per riaprire giovedì 19 settembre (su appuntamento). Biblioteca comunale Prato Nord "Peppino Impastato": chiusura dal 15 luglio al 17 agosto. Biblioteca comunale Prato ovest: chiusura dal 10 agosto al 24 agosto compresi. Biblioteca comunale istituto culturale e di documentazione Lazzerini: chiusura dal 10 agosto al 18 agosto compresi. Casa comunale - Ritiro notifiche e cartelle esattoriali: dal lunedì al venerdì 9 - 13, con chiusura totale il 16 agosto. Concorsi e assunzioni: il servizio rimarrà chiuso al pubblico e all'utenza interna nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto. Formazione: l servizio rimarrà chiuso al pubblico e all'utenza interna nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto. Gestione del personale: l servizio rimarrà chiuso al pubblico e all'utenza interna nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto. Laboratorio del tempo: chiuso dal 31 luglio al 31 agosto e le attività riprenderanno regolarmente dal 2 settembre. Officina giovani cantieri culturali (ex macelli): gli spazi saranno chiusi dal 22 luglio all'8 settembre compresi e i servizi riprenderanno regolarmente da lunedì 9 settembre. Oggetti trovati - Cooperativa "Alice" onlus: chiuso dal 5 agosto al 25 agosto. rotocollo generale: dl lunedì al venerdì 9 - 13, con chiusura totale il 16 agosto. Il Servizio Pubblica Istruzione resterà chiuso il 16 agosto. unto Giovani Europa: ciusura dal 22 luglio all'8 settembre compresi e i servizi riprenderanno regolarmente da lunedì 9 settembre. Punto Unico di Accesso al Servizio Sociale - PUA chiuso al pubblico il 16 agosto. Ragioneria: L'ufficio rimarrà chiuso il 16 agosto. Rete civica - Redazione web del Comune di Prato: chiusura dal 12 al 16 agosto compresi. Sede demografica Est, Nord, Ovest e Sud: dal lunedì al venerdì: 9 -13, con chiusura al pubblico il 16 agosto. Segreteria generale: chiusura dal 12 al 16 agosto compresi. Servizi militari: Da lunedì a venerdì 9 - 13. Servizio immigrazione e cittadinanza chiuso al pubblico il 16 agosto come sociale e sanità. Servizio tecnico patrimonio: l'ufficio resterà chiuso per l'intera giornata nei giorni 12 - 16 e 19 agosto. Sport e impianti sportivi chiuso venerdì 16 agosto. Ufficio di Gabinetto del Sindaco chiuso il 16 agosto. Ufficio informazioni turistiche: da lunedì a domenica dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18 mentre per i feriali e i festivi, solo per il mese di agosto, l'ufficio sarà aperto dalle 9.30 alle 14.

Provincia di Prato. Gli uffici del protocollo rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di venerdì 16 agosto.

Passiamo al Comune di Carmignano. Venerdì 16 agosto gli uffici comunali resteranno chiusi. Sarà comunque garantita la reperibilità dalle 8 alle 10 del settore Servizi demografici. La Polizia Municipale svolgerà in tale giornata la propria attività lavorativa secondo le modalità stabilite dal responsabile del Settore, saranno invece chiusi al pubblico l’ufficio amministrativo e quello del messo comunale.

Apertura regolare invece per il vicino Comune di Poggio a Caiano anche il 16 agosto.